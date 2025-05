Quién será el DT interino de Boca hasta la llegada de Miguel Russo

De no mediar imprevistos, el director técnico de Boca será Miguel Ángel Russo. Se terminaron los interrogantes, las búsquedas y las hipótesis. El experimentado entrenador con espalda en Brandsen 805 es el elegido por Juan Román Riquelme para surfear este presente tormentoso del Xeneize y esperan que se desvincule de San Lorenzo próximamente tras la eliminación para que se haga cargo del plantel.

El presidente del Ciclón, Julio Lopardo, y Martín Cigna, secretario general, hablaron luego de la derrota ante el Calamar con el representante de Russo y quedaron en que una reunión en estos días para hacer una evaluación del ciclo y dialogar sobre el futuro. En Boedo, hay hermetismo y siguen desconociendo que lo hayan llamado de Boca.

En el Xeneize dependen de la velocidad con la que se formalice la rescisión para presentarlo, pero parece poco probable que lleguen con los tiempos para que el martes esté en Ezeiza cuando los jugadores retomen las prácticas luego de la semana libre. Entonces, si no está Russo aún, ¿quién comandará el entrenamiento interinamente?

Ya no será Mariano Herrón, quien vivió días complicados en el trato con el plantel y el vínculo quedó desgastado al punto de que potenció su idea de dejar el club y empezar un nuevo camino como director técnico en otros pagos. Así las cosas, los dos alternativas internas son Roberto Pompei o Silvio Rudman , dos hombres del riñón de Boca que actualmente trabajan en las divisiones inferiores.

Tito se hizo cargo de la Reserva como DT principal (era ayudante) tras la asunción momentánea de Herrón en Primera, mientras que el exvolante se encuentra dirigiendo a la Cuarta División. De ser necesaria su presencia mañana, mientras Riquelme espera formalizar la contratación de Russo, uno de los dos tomará la posta.

"Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público", contestó Miguelo luego de la caída en la semifinal del certamen doméstico.

En paralelo, el Consejo de Fútbol trabaja en los refuerzos para el Mundial de Clubes y en la confección de la lista. La búsqueda está enfocada en un defensor, un mediocampista y un delantero. Aníbal Moreno y Fausto Vera son dos nombres que interesan en Boca. Una vez que Russo se sume, tendrá injerencia en los jugadores que se comprarán.

