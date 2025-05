Villa Mitre y Olimpo juegan por el Federal A

Este sábado se disputará la undécima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Olimpo recibirá a Guillermo Brown en el Roberto Carminatti, mientras que Villa Mitre viajará a Rawson para enfrentar a Germinal, en una jornada clave para sus aspiraciones en el certamen.

El equipo de Carlos Mungo acumula dos triunfos en fila y es escolta de Cipolletti, y hoy tendrá un durísimo exámen en Rawson.

Germinal (Rawson) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

15:00 hs

Árbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes)

Por su parte, Olimpo tendrá el debut de Mauricio Giganti como local en el Roberto Carminatti luego del estreno el fin de semana pasado en Viedma, en el empate ante Sol de Mayo.

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Guillermo Brown (Madryn)

15:30 hs

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Otros partidos de la fecha:

Santamarina (Tandil) vs. Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi)

15:00 hs

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)

Deportivo Rincón (Neuquén) vs. Kimberley (Mar del Plata)

15:30 hs

Árbitro: Fernando Omar Marcos (Bahía Blanca)

Cipolletti vs. Sol de Mayo (Viedma)

20:30 hs

Árbitro: Pablo Federico Núñez (San Juan)

Posiciones