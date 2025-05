Abel Pintos lanza "Gracias a la vida"

Abel Pintos presenta “Gracias a la vida”, su nuevo EP, compuesto por versiones emotivas de clásicos de la música latinoamericana que forman parte de su historia personal y musical.

Sí, con una interpretación profunda y cuidada, Abel rinde homenaje a aquellas canciones que -como él mismo expresa- "le hubiese gustado escribir".

Este nuevo trabajo discográfico incluye reversiones de grandes autores y artistas de habla hispana, atravesadas por la sensibilidad y la voz única de Abel.

Ya se conocieron cuatro adelantos. El primero fue “De repente”, de Soraya; luego “Me dediqué a perderte”, canción escrita por Leonel García que conocimos en la histórica versión de Alejandro Fernández, ahora junto al dúo Ha*Ash; “Creo en ti”, obra de Monica Vélez junto al grupo mexicano Reik y “Eres”, de Café Tacvba.

"Me emocionan tan profundamente como mis propias canciones, pero de un modo distinto, porque es curioso poder encontrar en una forma de hablar que no es propia sino que es la forma de hablar del autor, las emociones que uno siente que le pertenecen y que son las cosas que uno experimenta y que uno tiene dentro suyo entonces cuando hago versiones lo que me pasa es como el vos y el usted", contó el artista sobre este nuevo trabajo.

Y agregó: "Yo hablo de vos todo los días y cuando canto canciones de otros autores es como hablar de usted. Uno dice las mismas cosas pero de una forma completamente distinta y eso a mí me emociona”.

Fuente: LB24 / QMúsica.