La Justicia develará el contenido del celular de Alberto Fernández

La Justicia develará el próximo lunes el contenido del celular del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, en la que está procesado. Será en una audiencia en los tribunales de Comodoro Py a la que el fiscal federal Ramiro González convocó a los abogados de Fernández y de Yañez.

Fuentes judiciales informaron que allí se abrirá el sobre cerrado en el que los peritos enviaron a la justicia el contenido del celular tras el peritaje sobre ese móvil y sobre una tablet del ex presidente. El objetivo es que cada parte se lleve una copia. Lo que se ordenó fue que se extraigan todos los mensajes entre Fernández y Yañez y entre el ex presidente y Miriam Verdugo, la madre de la ex primera dama.

El celular y tablet fueron secuestrados en agosto del año pasado en un procedimiento que se hizo en del departamento de Fernández en Puerto Madero. Los aparatos estuvieron en una caja fuerte de la fiscalía hasta que el mes pasado el juez federal Julián Ercolini aceptó el pedido de la defensa del ex presidente para que sean peritados.

El juez ordenó que se extraigan “todas las conversaciones mantenidas entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes y Facetime, la que deberá ser resguardada en un dispositivo de almacenamiento distinto”.

También pidió que el trabajo sea con “las máximas precauciones posibles con el objeto de preservar la información almacenada en la totalidad de los dispositivos de modo que no pueda ser alterada o suprimida en forma remota”. Aclaró que el contenido “resulta ser estrictamente confidencial” por lo que “la tarea encomendada deberá ser efectuada y manipulada por la menor cantidad de personas posible”. Por eso dispuso que el procesamiento sea filmado.

Los especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-un organismo de la Procuración General de la Nación-y los peritos de cada una de las dos partes comenzaron a trabajar con los aparatos.

Con información de Infobae