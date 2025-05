El papa León XIV evocó con emoción a Francisco en su primera homilía

Desde el imponente altar de la Plaza de San Pedro, León XIV ofreció su primera homilía como líder de la Iglesia Católica con una carga emocional que conmovió a miles de fieles presentes. En su mensaje, el papa estadounidense no esquivó el recuerdo reciente del fallecido Francisco, a quien evocó como guía espiritual irremplazable. "Nos sentimos como ovejas sin pastor", dijo, citando el Evangelio, al rememorar la tristeza tras su partida.

Con palabras cálidas y profundas, León XIV recordó que Francisco ofreció su última bendición en Pascua, dejando un gesto de esperanza en medio del dolor. "A la luz de la resurrección, el Señor no abandona a su pueblo", afirmó, buscando consuelo en la fe compartida. En ese mismo tono, destacó la importancia de seguir construyendo sobre el legado de su predecesor, con una Iglesia que no se encierra, sino que acompaña.

Lejos de presentarse como figura de poder, León XIV adoptó un tono humilde y fraternal. "He sido elegido sin méritos y vengo como un hermano, no como un jefe", confesó, trazando así los contornos de su papado: uno basado en la cercanía, el servicio y la alegría compartida. Su propuesta pastoral parece orientarse hacia una Iglesia menos jerárquica y más conectada con las realidades del mundo.

Este primer mensaje, cargado de simbolismo, no solo inauguró su pontificado, sino que dejó en claro su intención de guiar desde la compasión y la escucha. León XIV apuntó a una nueva etapa: una Iglesia que no impone, sino que acompaña; que no se impone desde arriba, sino que camina junto a su gente. Un inicio sereno, pero lleno de propósito.

