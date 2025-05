El Papa León XIV, bajo la mirada de dos jóvenes sacerdotes de la ciudad

Por Leandro Grecco

Robert Francis Prevost fue nombrado nuevo Papa en reemplazo del argentino Francisco, es una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica en el presente siglo. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, ha conjugado a lo largo de su trayectoria una profunda espiritualidad agustiniana, una sólida formación teológica y una notable capacidad para el gobierno eclesial.

Ordenado sacerdote en 1982 en la Orden de San Agustín, Prevost ha vivido una vocación misionera que lo llevó a desempeñar una extensa labor pastoral y educativa en América Latina, particularmente en Perú, donde fue prior provincial y más tarde obispo de Chiclayo, cargo que ocupó desde 2015 hasta su llamado a Roma.

Su experiencia internacional, su cercanía al pueblo y su fidelidad al Evangelio fueron elementos determinantes para que el papa Francisco lo incorporara al Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos más relevantes de la Curia Romana. Desde el 30 de enero de 2023, Prevost asumió esta responsabilidad con la misión de orientar y supervisar la selección y acompañamiento de los obispos en todo el mundo. Su nombramiento fue recibido como un signo de renovación y apertura hacia una Iglesia más sinodal, misionera y pastoralmente comprometida.

El 30 de septiembre de 2023, en el consistorio celebrado en la Basílica de San Pedro, fue creado cardenal por el papa Francisco, recibiendo el título de cardenal presbítero de Santa Mónica, en un gesto simbólico que vincula su vocación agustiniana con su nueva misión universal.

Prevost es conocido por su carácter afable, su rigor intelectual y su sensibilidad pastoral. Habla con fluidez inglés y español, y es valorado por su enfoque equilibrado, dialogante y profundamente evangélico en la toma de decisiones. Su gestión al frente del Dicasterio ha sido vista como una apuesta por la promoción de obispos con auténtico espíritu de servicio, cercanos a su pueblo, y comprometidos con los desafíos del tiempo presente.

Dos jóvenes sacerdotes bahienses, Luciano Guardia y Javier Di Benedetto, expresaron sus primeras impresiones sobre estos vientos de cambio que soplan en la Iglesia católica, siendo el Vaticano el epicentro de las miradas del mundo. En LA BRÚJULA 24, ambos manifestaron su beneplácito con lo que se prevé para el futuro de la sociedad.

Guardia se desempeña, actualmente, como párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Merced en Bahía Blanca. Con inocultable fervor, aceptó la propuesta del cronista de este medio para dejar sus apreciaciones en un momento histórico para la religión católica.

“Las primeras sensaciones que genera es la de encontrarnos con un hombre joven, con una gran vitalidad para estar al frente de la Iglesia. Esto marca una diferencia con las elecciones anteriores donde se optaba por personas de más avanzada edad”, aseguró Guardia, en el inicio de la conversación con este diario digital.

Y remarcó que “en su primera aparición pública, cuando fue presentado ante la logia en la Basílica de San Pedro, nos encontramos con un ser amable, con el rostro sonriente, feliz y a la vez consciente de lo que Dios le pide. A la vez, un hombre que se lo ve emocionado, al borde del llanto, mostrándose cercano a la multitud que se congregó para encontrarse con él”.

“Sus gestos transmiten paz, una palabra que fue su primer mensaje, el mismo que dio Jesús. Eso creo que va a acompañar todo su pontificado, sembrando la paz en todo el mundo. Tiene la impronta de un Papa que deja de lado cualquier tipo de distancia, mostrándose presente entre los cristiano, sencillo, en diálogo con el mundo y las instituciones”, sostuvo, en otro segmento de la charla.

No obstante, mencionó que “del mismo modo, da toda la impresión de ser un hombre que tiene una formación teológica vinculada con la Orden de San Agustín, León conoce la historia que lo formó, ha recorrido los cinco continentes, vivió muchos años en Perú. Fue misionero y obispo, se lo veía a caballo recorriendo hasta la última capilla del país latinoamericano ya sea para celebrar la misa o atender a los fieles”.

“También existen imágenes en las que se lo ve con las botas puestas, asistiendo a los peruanos frente a cada una de las catástrofes que les tocó vivir. Será concreto en las acciones pastorales, ha vivido siempre en comunidad como religioso”, infirió quien durante un largo lapso se desempeñó en Ingeniero White.

Consultado respecto de las principales cualidades de León, afirmó que “está acostumbrado a vivir cerca de la gente y es un conocedor del magisterio de los Papas, no solamente de Francisco, sino también de Benedicto y de Juan Pablo II en tiempos de su formación. Es heredero de este conjunto de Sumos Pontífices”.

“El nombre que eligió remite a la figura de León XIII, quien abrió el Siglo XX con uno de los papados más largos en la historia de la Iglesia siendo el más longevo. Toma el ejemplo y el legado de alguien que estuvo al frente en tiempos difíciles, sin comenzar una historia nueva, sino apoyándose en un antecesor como continuador de una tarea”, indicó con énfasis.

En esa misma dirección, acotó: “León nos remite a un fraile que fue el confesor de San Francisco de Asís, lo que mantiene viva la imagen del último Papa que fue el que lo formó. Como comunidad en general tenemos el desafío de saber mirar y convivir, no evaluar punto por punto ni comparar con lo que fueron quienes ocuparon ese lugar en la previa, ni tampoco hacerlo con la realidad de cada uno de los países”.

“Debemos tener una mirada amplia, donde la Iglesia es el rebaño de los hijos de Dios y eso es unidad, con el riesgo de la dispersión y que esas ovejas se confundan y se pierdan. El rebaño es familia y seguridad. Debe ser fuerte, evitar la dispersión y la grieta, en tiempos en los que estamos tan golpeados por la maldad, la guerra, la corrupción y la falta de amor. El Papa León genera esa mirada desde la Iglesia, en diálogo con el mundo”, finalizó Guardia.

A su turno, Di Benedetto, cura párroco de Médanos, recogió con beneplácito la invitación a incorporar su palabra a estas líneas y también sobrevoló los primeros pasos del hombre de 69 años que revoluciona por estas horas al Vaticano y se convirtió en la figura más popular de la actualidad a nivel mundial.

A modo introductorio, enunció que “lejos de caminar por el endeble terreno de las conjeturas personales y evitando el campo etéreo de las proyecciones de las propias expectativas, es decir lo que uno pretende del otro, me voy a limitar a extraer y comentar brevemente algunas frases que salieron de boca de nuestro nuevo Papa en los discursos pronunciados durante sus primeras apariciones públicas”.

“Como reza el dicho popular local: en la cancha se ven los pingos y Robert Francis Prevost recién comenzó a galopar, o valga el juego de palabras, a rugir como ‘León XIV’, nombre que él mismo eligió y que ya nos explicó por qué lo hizo. Respecto del discurso del día en que fue elegido y que asomó al balcón en Plaza San Pedro, aquel 8 de mayo que coincidió con el día en que celebramos a nuestra Patrona Nacional, la queridísima Virgen de Luján, lanzó que la paz sea con todos nosotros”, comentó.

Asimismo, apuntó que León “hizo alusión a que Francisco bendecía a Roma y, desde allí, daba su bendición al mundo, como aquella mañana de la última Pascua, continuando con esa misma bendición en la que alude a que Dios nos quiere, Dios los ama a todos. Acá ya tenemos un indicio explícito de continuidad con su predecesor. Y es para destacar la centralidad del amor de Dios y de su fuerza inclusiva”.

“No olvidemos que Francisco repitió hasta el cansancio la palabra ‘todos’. Esta referencia inclusiva se repite cuando León nos llama a buscar juntos cómo ser una Iglesia misionera, que construye puentes de diálogo y siempre dispuesta y abierta a recibir como los que fueron a la Plaza, con los brazos abiertos. Esta es la forma de Iglesia que soñó y por la que trabajó Francisco, pese a que no faltaron virulentas resistencias internas, tomando cierta distancia con aquella imagen de una Iglesia gélida que le dice a los demás cómo tienen que vivir”, explicitó quien nació en Avellaneda, pero de chico se radicó en Bahía.

Con determinación, remarcó que “en esas primeras palabras, León XIV saludó en español a la diócesis de Perú donde ejerció su ministerio como obispo, más precisamente en Chiclayo. Inmediatamente mencionó que la premisa es avanzar hacia una Iglesia sinodal, que camine, que busque siempre la paz, la caridad y esté cerca de los que sufren. La cercanía fue uno de los ejes centrales de la teología de Francisco durante todo su ejercicio, de ahí que declaró que prefería una Iglesia accidentada por salir, que enferma de encierro”.

“Luego, en la Homilía, en la misa con el Colegio Cardenalicio de la Capilla Sixtina celebrada el 9 de mayo detalló que la Iglesia es arca de salvación que navega a través de las mareas de la historia, faro que ilumina las noches del mundo. Y esto no tanto gracias a la magnificencia de sus estructuras y a la grandiosidad de sus construcciones, como los monumentos en los que nos encontramos, sino por la santidad de sus miembros”, dijo Di Benedetto.

Y añadió: “Nada menos que ante los cardenales que lo eligieron (y los que no), el nuevo Papa va delineando opciones claras en los contrastes que presenta: lo que la Iglesia tiene para ofrecer no pasa tanto por su aspecto material, sino por el grado de compromiso con el evangelio que tienen quienes la conforman. León XIV también realizó una semblanza muy clara y sintética que bien responde a la pregunta ¿quién es Jesús para el nuevo Papa? Dios, para hacerse cercano a los hombres, se ha revelado a nosotros en los ojos confiados de un niño, en la mente inquieta de un joven, en los rasgos maduros de un hombre, hasta aparecerse a los suyos, después de la resurrección, con su cuerpo glorioso”.

“También puso de manifiesto la forma amplia en que entiende la vivencia de fe, algo que no queda recluido a pequeños momentos de piedad, ni reducidos a recintos sagrados, sino que tiene profundas consecuencias en las relaciones sociales. Y lo manifestó al ponderar que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad”, arremetió sin tapujos.

Tras cartón, se apoyó en otra de las primeras intervenciones papales de León XIV: “En su discurso al Colegio Cardenalicio en el aula sinodal del día posterior de mayo, más precisamente en su exhortación “Evangelii gaudium”, me gustaría destacar algunas notas fundamentales: el regreso al primado de Cristo en el anuncio, la conversión misionera de toda la comunidad cristiana, el crecimiento en la colegialidad y en sinodalidad; la atención al sensus fidei, especialmente en sus formas más propias e inclusivas, como la piedad popular; el cuidado amoroso de los débiles y descartados; el diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diferentes componentes y realidades”.

“Recordemos que el “sensus fidei” hace referencia al sentido de fe del pueblo creyente, de manera que reivindica la importancia de ponerse en actitud de escucha a la gente de a pie, que no son, justamente, especialistas en teología. Es para subrayar, también, la continuidad con el estilo de gestión –por decirlo de alguna manera– llevado adelante por Francisco que implica la “sinodalidad”, de la que los medios no hacen mucha mención, y la cual me animo a afirmar que es la metodología decisiva y motora de los cambios en la vida de la Iglesia en los años venideros”, expresó, llegando al epílogo del ida y vuelta con este cronista.

No obstante, puso el foco en un aspecto que suele ser de interés de la sociedad: “Sobre el nombre de León XIV dio varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica Encíclica ‘Rerum novarum’, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos, su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”.

“Respecto a las palabras que pronunció a continuación de la oración a la Virgen María en tiempo de Pascua en la Plaza San Pedro, domingo 11 de mayo, se remontó a la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial que terminó hace 80 años después de haber causado 60 millones de víctimas. Habló del dramático escenario actual de una Tercera Guerra Mundial por partes, como afirmó el Papa Francisco en más de una ocasión y también se dirigió a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual: ¡Nunca más la guerra!”, se esperanzó.

Y finalizó con una argumentación sólida: “En la audiencia con representantes de los medios de comunicación en el Aula Pablo VI del 12 de mayo, exclamó la necesidad de decir ‘no’ a la guerra de palabras, de imágenes y reiteró la solidaridad de la Iglesia con periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad. Sin dudas, su gran tema recurrente es la paz. En todos estos discursos, León XIV nombró a su predecesor, el Papa argentino. La pregunta es si seguirá sus pasos y por lo pronto, se calzó con el mismo estilo de zapatos: no los rojos, sino los negros”.

La figura de Leon XIV podría representar la conjunción entre la tradición de la Iglesia y las necesidades de una nueva etapa histórica, en la que el liderazgo pastoral, la escucha y la sinodalidad son elementos esenciales para el anuncio del Evangelio en un mundo cambiante y plural. Al menos, ese es el deseo de los fieles y la sociedad en general.