Gerardo Milman: "El subsidio nacional tiene que llegar sin intermediarios y con rapidez"

Durante una recorrida por Bahía Blanca y alrededores, el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, dialogó con el programa "Bahía Hoy" de La Brújula 24, donde explicó los motivos de su visita y abordó la situación actual de los subsidios nacionales destinados a damnificados por la inundación del pasado 7 de marzo.

Acompañado por los legisladores provinciales Fernando Compagnoni y Abigail Gómez, Milman expresó que su presencia en la ciudad era una deuda pendiente con los vecinos y remarcó que él mismo presentó proyectos para que la ayuda estatal llegue de forma directa a las personas afectadas, sin la intervención de intermediarios.

“Lo que propuse fue un mecanismo de distribución directa, donde el emisor y el receptor sean los únicos involucrados, evitando a quienes históricamente se han interpuesto en el proceso. En el mejor de los casos, han sido ineficientes; en el peor, delictivos”, afirmó. Según indicó, ese planteo fue tomado por el Ejecutivo Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, y su visita actual busca verificar si el sistema está funcionando correctamente y detectar posibles deficiencias.

Milman también se refirió a los reclamos de los vecinos que aún no han recibido los subsidios prometidos por Nación. En ese sentido, sostuvo: “Vine a recabar información para trasladarla directamente al Ministerio. Mantengo diálogo frecuente con la ministra Bullrich, y me comprometí a hacerle llegar cada uno de los problemas que me planteen los vecinos”. Además, destacó el papel de las fuerzas armadas y de seguridad en la emergencia, remarcando la importancia de valorar a quienes “pusieron el cuerpo” en la crisis.

Consultado sobre su interacción con comerciantes locales, Milman reconoció que, aunque llegó temprano y no pudo recorrer ampliamente el centro, dialogó con algunos de ellos. “Ya sea mediante subsidios directos o baja de impuestos, es importante que las resoluciones de ARCA salgan lo antes posible. Hoy a muchos negocios les cuesta vender, y no tener obligaciones con el Estado puede marcar la diferencia”, señaló.

Respecto al subsidio destinado a hogares, explicó que las demoras se deben a cuestiones administrativas, no políticas. “Ojalá podamos decir que el lunes se resuelve, pero no es cuestión de fechas. El sistema debe ser eficiente, ágil y veloz, porque el contacto es directo con el damnificado, y la solución debe llegar sin trabas”, añadió.

Escuchá la nota completa: