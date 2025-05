"No me tomaron la denuncia por como iba vestido", dijo el payaso que denuncia discriminación

Walter César Méndez, un artista callejero conocido como “Pingüin”, denunció públicamente en La Brújula 24 que fue víctima de amenazas, discriminación y abandono por parte de la Policía y la Justicia. Tal como informó este medio, el episodio más reciente ocurrió cuando trabajaba como de costumbre junto al monumento de la Plaza Rivadavia, haciendo globos para niños. Allí, un hombre comenzó a insultarlo, y al acercarse para pedirle que se calme, el sujeto sacó un cuchillo. “Los chicos se querían meter para frenarlo. Les dije que se alejen y fui a buscar a la Policía”, contó.

Méndez explicó que el agresor es una persona que conoce de Monte Hermoso, con quien compartió estadías en un hostel y que, según afirmó, tiene antecedentes delictivos. “Era un transa, y se ve que la comisaría lo defiende porque el que le distribuye debe ser alguien de ahí. Por eso no me tomaron la denuncia. Lo requisaron en presencia de un testigo y le encontraron cuchillos, pero lo largaron en media hora”, señaló. A pesar de haber sido él quien pidió auxilio, terminó detenido debido a un viejo pedido del Juzgado de Familia. “Pasé de denunciante a detenido”, lamentó.

Además, “Pingüin” manifestó que sufrió discriminación por su vestimenta de payaso al intentar ingresar al Palacio de Justicia: “No me dejaron pasar porque estaba vestido así, siendo que es un edificio público. Si entra un hombre vestido de mujer lo dejan pasar, pero si voy yo no me dejan. Yo trabajo así todos los días, no salgo a hacer lío, salgo a sacarle una sonrisa a la gente”, sostuvo. También aseguró que muchas veces entrega globos sin cobrarle a las familias que no tienen dinero y que jamás ha tenido problemas con el público.

Según el relato, un policía en la comisaría le dijo directamente que no hiciera la denuncia porque “no tenían tiempo” y que regresara otro día. Incluso, uno de los efectivos le habría recomendado que se fuera de la ciudad: “Me dijo que esto se solucionaba fácil, que me fuera de Bahía Blanca. Toda la policía me conoce, hace años que trabajo acá”, aseguró. Para Méndez, la situación refleja un trato desigual y complicidad policial con su agresor.

Finalmente, exigió que la fiscalía actúe con firmeza: “Cualquier persona que amenaza con un arma blanca debería quedar detenida. Pero en mi caso, defendieron a alguien que estaba borracho y drogado en plena plaza. Hay testigos, pero no los convocaron porque eran menores”, denunció. Y concluyó: “No me interesa lo que diga ese tipo. Yo solo quiero seguir trabajando, alegrando a los chicos. Lo que hago es brindar alegría, no generar problemas”.

En Fiscalía, en tanto, aclararon que sí lo atendieron y recibieron su denuncia. Méndez hace referencia -"No me dejaron pasar porque iba vestido de payaso"- al Palacio de Justicia, ubicado en la primera cuadra de calle Estomba.