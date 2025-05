Qué pasa con el precio de los usados en Bahía Blanca a dos meses de la inundación

El mercado automotor de Bahía Blanca atraviesa semanas de agitación tras la inundación del 7 de marzo, que dejó a miles de vehículos fuera de circulación. Mientras muchos damnificados aún aguardan el pago de las aseguradoras, las consultas para adquirir un nuevo rodado —tanto usado como nuevos— se dispararon en concesionarias y medios digitales. En este escenario, el empresario local Gustavo Gallego, titular de la firma Lago S.A., analizó el panorama en diálogo con el programa radial Nunca es tarde, que se emite por "La Brújula 24".

“Hay una realidad por el lado de aquella persona que tenía un usado, como por ejemplo modelos 2011, 2012 o 2013, en la que posiblemente, si logra que el seguro le pague, no termine comprando nada o termine comprando algo muy inferior a lo que tenía”, sostuvo Gallego al comenzar la entrevista. Según explicó, el problema radica en la brecha entre lo que cubre la aseguradora y el precio real del mercado. “La aseguradora le paga el valor estimado de la revista, pero cuando va al mercado, no encuentra algo como su auto”, subrayó, y agregó que eso genera decisiones difíciles: “Muchos colaboradores nuestros no querían que se declare la destrucción total; preferían ver cómo arreglarlo”.

Gallego recordó que una situación similar ya se había vivido en Bahía tras la fuerte granizada. “Una persona que tiene un auto 2008 o 2009, le daban seis millones y es complicado comprar algo por esa plata. El seguro paga lo que corresponde, pero cuando el usuario va a buscar algo por ese valor, no encuentra”, indicó. Por eso, dijo, muchas personas optan por no aceptar el pago total del seguro si creen que pueden reparar su vehículo y continuar usándolo.

En cambio, el escenario es distinto para quienes tenían vehículos más nuevos y con cobertura contra todo riesgo. “Es muy difícil que no lo vuelvan a reponer. Obviamente, siempre van a priorizar su casa o su situación familiar, pero en esos casos, con lo que reciben sí pueden dar vuelta y conseguir otro auto igual”, explicó el empresario, al marcar la diferencia de impacto según el tipo de unidad que tenía cada damnificado.

En relación con los precios actuales del mercado, Gallego afirmó que “puede que en algún caso se registren aumentos”, aunque aclaró que hoy existen muchas herramientas digitales que permiten comparar valores en todo el país, lo que contribuye a que los precios se estabilicen rápidamente. También advirtió sobre una expectativa generalizada de baja en los 0km, que aún no se concretó. “La posibilidad de financiamiento ha aumentado, y esos son indicios de que hay una mejora en la perspectiva de los 0km. Eso, en el mediano o largo plazo, hace que los usados terminen bajando”, concluyó.

Escuchá la nota completa: