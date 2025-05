Lotito lloró y se despidió de Olimpo: "Me voy con mucho dolor"

Olimpo despidió a Gastón Lotito este martes por la noche luego de haber anunciado más temprano su desvinculación de la institución.

“Siempre entendí que vine a dar una mano, a ayudar al club a ir por el objetivo del ascenso, por eso estoy infinitamente agradecido por la posibilidad que me dio Alfredo Dagna y Olimpo, la de representar a estos colores con sacrificio, trabajo y orgullo”.

“Más allá del dolor que siento, debo aceptar las decisiones; acá en Olimpo el objetivo es uno solo y se persigue esté quien esté. No hay nada más importante que eso”, señaló el ex DT antes de romper en llanto.

“No hubo una razón deportiva para la crítica desmedida de algunos que no quieren a Olimpo. Y no me refiero a los hinchas, a ellos agradecerles y pedirle perdón si se sintieron afectados por alguna de mis declaraciones después de los partidos. Deben saber que no eran para ellos”, finalizó Lotito.

Lo concreto es que Olimpo marcha segundo en su zona, pero su desvinculación tuvo que ver con cuestiones externas: no era querido por los hinchas y tampoco tenía buen trato con gran parte del plantel.

Hasta que Olimpo consiga otro DT, Gastón Sancho, entrenador de la Liga del Sur, se hará cargo durante esta semana y probablemente dirija ante Cipolletti el domingo por la tarde como visitante.