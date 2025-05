Disertó en Bahía el abogado que le ganó 101 juicios a Google

Martín Leguizamón es un abogado que ha participado en muchos casos y se destaca por ser un experto en ganarle juicios nada más y nada menos que a Google. En total son 101 demandas a nombre de sus clientes en las que la justicia le ha dado la razón contra el gigante tecnológico y este lunes dio una charla en la Universidad Nacional del Sur (UNS) para los estudiantes de Abogacía donde comentó su experiencia.

"El primer caso fue de casualidad, y por eso más que nada fue una charla de incentivo, porque si el primer caso de Jorgelina Citino no hubiese pasado por el estudio hace 20 años, quizás yo no hubiera ni siquiera tenido un solo juicio. Entendí que estaba en juego el derecho a la honra y la privacidad, porque vinculaban su nombre en los resultados de búsqueda con sitios de contenido sexual y pornográfico, y como había un derecho para la vida real y la Constitución nacional, yo no tenía ninguna duda que ese derecho había que obligarlo en la vida virtual", dijo en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

Desde entones ha ganado 100 casos más y uno de sus argumentos tiene que ver con el derecho de las personas frente a la indexación de contenidos que hace Google. "El algoritmo (de Google) no es neutro y tiene falta de transparencia como lo dijo en la Corte Suprema, y eso es lo que ataca la honra y el honor de las personas, y a partir de ahí nace la responsabilidad civil del buscador".

Por eso sus demandas consisten en exigir al buscador que desindexe un contenido alojado en su resultado de búsqueda que es su página propia, y "si no lo hace con la debida y máxima diligencia, nace la responsabilidad civil".

"El público en general cree que Google es un objeto inanimado que no tiene una sede y no sabemos dónde encontrarlo. Pero Google, Yahoo, Meta, hace años tienen constituidos domicilios y sociedades en Argentina, tienen sus domicilios legales y sus domicilios comerciales, tienen sus equipos de representantes de abogados, los estudios más grandes de la Argentina", explicó sobre la representación de los gigantes tecnológicos en el país.