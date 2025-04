Mirtha recordó la carta que le escribió el papa Francisco: "Era fanático del cine argentino”

Con profunda emoción, Mirtha Legrand rememoró en su programa "La Noche de Mirtha" una entrañable anécdota que la unió, inesperadamente, al papa Francisco. La conductora contó que, años atrás, recibió una carta manuscrita del sumo pontífice.

"Ustedes saben que a me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino. Había visto una película mía que hice con mi hermana, Claro de la luna (1942). Estaba manuscrita por él, y cariñosísima, felicitándome, me decía cosas lindísimas", dijo la conductora.



Mientras desgranaba recuerdos ante las cámaras, la diva hizo otra revelación: "Busqué esa carta ayer por toda mi casa, pero no he podido encontrarla". "Hace unos años, me robaron en mi casa. Entre ellos se llevaron mi atache, y yo estoy casi convencida que dentro de ese atache estaba la carta del Papa", explicó.

Ante la consulta sobre qué decía la carta, Mirtha recordó parte del texto. Francisco mencionaba no sólo su entusiasmo por la película que ella protagonizó, sino también por otro clásico de la época, Abuso de confianza (1950), interpretado por Olguita Zubarry. "Se ve que la veía en un cine de Flores", agregó, sorprendida aún por la calidez de aquel gesto.

Finalmente, Legrand expresó su afecto por el pontífice. "Nunca imaginé que el Papa me escribiría para elogiar una película mía. Lo recuerdo con mucho cariño", cerró. Y como broche de oro, reveló que recibió una segunda carta de Francisco, agradeciéndole un saludo que ella le había enviado, reafirmando así un lazo tan inesperado como entrañable.

Con información de TN