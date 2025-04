Subsidio provincial: "Ya se acreditaron 10 mil pagos"

Ante el creciente número de consultas vinculadas con los subsidios provinciales por la inundación del pasado 7 de marzo en Bahía Blanca, el equipo de La Brújula 24 dialogó con Nicolás Todesca, subsecretario de Coordinación Económica y Estadística de la Provincia de Buenos Aires. El funcionario brindó detalles sobre el proceso de pagos y explicó los motivos detrás de las demoras que han generado malestar entre los damnificados.

Todesca destacó que hasta el momento ya se acreditaron más de 10 mil subsidios y pidió comprensión a la población: “Hoy lo principal es pedirle paciencia a la gente. Lo que estamos haciendo ahora es un chequeo uno por uno para asegurarnos que nadie quede afuera”. Además, explicó que durante el proceso se detectaron múltiples cargas de datos duplicadas, lo que obligó al equipo a revisar cada solicitud de forma manual para evitar errores y fraudes.

Según el funcionario, en muchos casos el mismo grupo familiar presentó varias solicitudes, por ejemplo “lo han cargado madre y padre o una tía”, lo que ralentizó la validación. En esa línea, estimó que se superarán las 20 mil solicitudes y que en un plazo de dos semanas podrían estar en condiciones de procesar los pagos pendientes. Todesca también aclaró que los beneficiarios deben seguir consultando el estado de su trámite a través de la página web oficial.

Además, explicó que algunos casos aprobados pueden no haber recibido aún la acreditación si la persona no posee cuenta en el Banco Provincia. En estos casos, la web informará oportunamente en qué cuenta se realizará la transferencia. Finalmente, Todesca desmintió rumores y aclaró que por el momento la Municipalidad no se encuentra contactando a los hogares inscriptos: “La gente tiene que saber que eso no es así, no se ha organizado nada de esa manera”.

La Provincia continúa con el operativo de asistencia tras el temporal que afectó a miles de vecinos, y se espera que con este trabajo de revisión individual se logre completar el universo de beneficiarios en el menor tiempo posible.