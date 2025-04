Amenaza en una escuela de Patagones: "Volvió el fantasma de Junior"

Alejandra Gioventu, periodista de Carmen de Patagones, habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, sobre la preocupante situación de bullying que estaría afectando a un estudiante de la escuela Islas Malvinas de dicha localidad. El joven habría amenazado a sus compañeros con "hacer la de Junior", haciendo referencia al trágico suceso ocurrido en el mismo establecimiento en 2004, cuando tres menores perdieron la vida.

En este contexto, la periodista explicó: "Con esta amenaza vuelve un fantasma que en 2004 nos golpeó de manera terrible. Son esas situaciones que estábamos acostumbrados a ver en las películas norteamericanas, donde un 'loquito' mataba a sus compañeros, y que se materializó en la tragedia que llevó adelante Junior".

Gioventu añadió que esta semana, en la red social TikTok, apareció un nuevo muro, cuyo nombre prefiere no revelar para evitar darle visibilidad, en el que una persona, cuya identidad y género son desconocidos, comenzó a publicar mensajes preocupantes. "En uno de los mensajes, esta persona expresa estar harto del bullying que sufre, cansado de los alumnos de primero, y asegura que se vengará. Dice: 'Voy a hacer la de Junior'. Una mamá vio los mensajes, se desesperó y contactó a la cuenta, donde esta persona le confirmó que se iba a vengar, que ya no aguantaba más", relató la periodista.

En relación con algunos medios que sugirieron que se trataba de una broma de un joven, Gioventu se mostró firme: "He escuchado en algunos medios, incluso en otro medio bahiense, que se decía que tal vez fuera una broma de un chico. Pero esto no es una broma. Ya se presentó una denuncia de oficio, y las autoridades del colegio y la policía están interviniendo", afirmó.

Finalmente, la periodista expresó su preocupación: "Si yo veo esto en las redes sociales y mi hijo asiste a esa escuela, no lo mando. Es algo de locos. Hay padres que ya decidieron no mandar a sus hijos. La persona que está detrás de esa cuenta no solo sube los nombres de los chicos, sino también sus fotos".