"Milei dice ser liberal, pero con el GNL fue intervencionista e hizo un disparate"

El ex presidente de YPF, Pablo González, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24, luego de que finalmente, la planta de GNL tampoco se construirá en Río Negro, aquel proyecto que se creía en un momento que Bahía Blanca había perdido luego de que el gobierno bonaerense no adhiriera al RIGI.

"Era un proyecto que buscaba darle valor agregado e industrializar el gas de Vaca Muerta. Durante tres años, los equipos de YPF y Petronas estuvieron trabajando en un proyecto que anunciamos varias veces con planta en tierra en Bahía Blanca y la participación posterior de varias empresas productoras de gas. Argentina tiene reservas por 180 años. En Vaca Muerta existiría un poder de desarrollo con un potencial enorme, en un proyecto que buscaba dar valor para exportar, haciendo la transformación a gas líquido iba a ser en Bahía Blanca", aseguró González, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aseguró: "Entiendo que fue una decisión política, el presidente de la Nación se levantó y dijo que el proyecto iba a Punta Colorada porque el gobernador era comunista. El proyecto de golpe entró en un impasse, el presidente de YPF recorrió el mundo diciendo que el proyecto estaba vivo. Primero Petronas se bajó por la falta de seriedad a partir del ingreso de Milei como presidente de la Nación, cambiando las reglas de juego. Petronas aprobaba la inversión con el marco regulatorio ya existente".

"En 2023 se le dio media sanción al proyecto para monetizar el gas de Vaca Muerta. No es cierto que la compañía necesitaba del RIGI. Hasta lo que recuerdo, quienes votaron de forma afirmativa fueron los diputados de Unión por la Patria y el resto se abstuvo. Teníamos la reserva del terreno, veníamos hablando con las autoridades, el intendente anterior era de Juntos por el Cambio y aprobaba el proyecto. Era algo muy necesario para el país y Bahía Blanca reúne todas las condiciones para llevarlo adelante de la manera más eficiente", resaltó, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, infirió que "Petronas tiene gente muy prudente y que no hace declaraciones altisonantes antes de irse de Argentina. Se trata de una firma que tenía la explotación del yacimiento no convencional con YPF de Vaca Muerta. El marco legal que habían votado los diputados era suficiente y solo faltaba que lo aprueben los senadores. Hay quie entender al gobernador de Río Negro que quiere llevar inversiones a su provincia. El primer gran responsable fue Javier Milei, no tiene por qué decir de un día para el otro que un proyecto va a tal o cual lugar. Eso es resorte del directorio y la asamblea de accionistas que no fue consultada".

"El discurso de este gobierno es liberal y en realidad en los hechos en este tema y otros mostró intervencionismo innecesario para hacer un disparate. Milei lo hizo por una cuestión política, entre las barbaridades que dice y su incontinencia verbal llevó a que se caiga el proyecto. Con el gobernador, Petronas venía teniendo reuniones de las cuales he participado y cuando dejé la presidencia de YPF, colaboré con Kicillof pensando que el proyecto seguía. Vivo en Santa Cruz y cuando puedo viajo a La Plata, hablamos del tema hasta que el proyecto se iba a caer. Ahora en vez de hacer un proyecto en tierra, ahora se dice que habrá un proceso inverso. Lo que hace el barco es transformar el gas en líquido", destacó quien fuera legislador santacruceño.

En paralelo, sostuvo que "se sigue con la idea de que continúe en Punta Colorada, pero este proyecto nada tiene que ver con la visión anterior. Creemos que YPF tiene que participar de la industria nacional, donde se explote un recurso no renovable de los argentinos y creemos que no lo debe pagar al mismo precio que lo que lo abona alguien que está en un país sin recursos. Por eso, la nafta aumentó más de 300% en un año y medio. Tengo entendido que las tierras las había adquirido Tecpetrol, la empresa del grupo Techint, se ve que no era tan mala la idea, donde Horacio Marín, actual presidente de YPF, era el número 2 de esa empresa en la práctica".

"El proyecto, cuando lo anunciamos, no tenía objeciones técnicas ni legales, Petronas es una de las empresas más importantes del mundo y era un muy buen socio. Vaca Muerta se desarrolló porque en 2012, Cristina Fernández de Kirchner se decidió a recuperarla. La balanza comercial positiva es gracias al Gasoducto Néstor Kichner, al cual le cambiaron el nombre de manera antojadiza. El presidente es un profeta de honestidad e hizo a criptoestafa millonaria", cerró.