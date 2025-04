El primer video de YouTube cumple 20 años: de qué era la grabación y cómo surgió la idea

El 23 de abril de 2005, exactamente a las 20:27 horas, se marcó un hito en la historia de internet. Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, subió el primer video a la plataforma: un clip titulado “Me at the Zoo”, grabado en el zoológico de San Diego. El archivo, de apenas 18 segundos, muestra a Karim frente a unos elefantes comentando con sencillez: “Lo mejor es que tienen unas grandes, grandes, grandes trompas”. Esa escena, informal y espontánea, sentó las bases de lo que luego sería una revolución en la forma de compartir contenido audiovisual.

A pesar de su brevedad, “Me at the Zoo” no solo inauguró oficialmente YouTube, sino que también anticipó un nuevo lenguaje digital, precursor del formato vlog. Con más de 227 millones de visualizaciones hasta hoy, ese clip se convirtió en el símbolo del nacimiento de la plataforma, que para entonces no contaba con ningún otro contenido. Aunque YouTube fue creado en febrero de 2005 por Karim, Steve Chen y Chad Hurley, no fue sino hasta dos meses después que se subió el primer video.

Curiosamente, Jawed Karim decidió participar en el proyecto como asesor técnico y no como miembro activo, ya que no confiaba plenamente en su potencial. Esta decisión influyó notablemente cuando, en octubre de 2006, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. Mientras que Chen y Hurley recibieron la mayoría de las acciones, Karim obtuvo una porción menor. Sin embargo, su rol como pionero sigue siendo clave y reconocido en la historia de la plataforma.

El origen de YouTube ha generado versiones distintas entre sus creadores. Karim sostiene que su motivación inicial fue crear un sitio para subir videos de subastas en línea. Al notar que los usuarios preferían compartir escenas de su vida diaria, cambió el enfoque hacia una plataforma dedicada exclusivamente a videos. En cambio, Chen y Hurley relatan que la idea nació tras una cena en la que grabaron videos que luego no pudieron compartir fácilmente con sus amigos, situación que evidenció la necesidad de una plataforma como YouTube.

Desde aquel primer video en el zoológico, YouTube ha evolucionado hasta convertirse en una de las plataformas más influyentes del mundo. Hoy se suben 500 horas de video por minuto, está disponible en 100 países y en 80 idiomas. La plataforma permite monetizar contenido, realizar transmisiones en vivo y editar videos directamente desde su interfaz. Según Neal Mohan, director de Producto de YouTube, los creadores son “el corazón y el alma” del sitio, y la empresa trabaja para impulsar su potencial creativo.

Veinte años después, “Me at the Zoo” continúa siendo el reflejo de un comienzo humilde que dio origen a una revolución digital. YouTube no solo cambió la forma en que se consumen videos, sino que se consolidó como una herramienta esencial para la educación, el entretenimiento y la comunicación global. Su legado, impulsado por la creatividad de millones de usuarios, atraviesa generaciones y sigue en constante transformación.

Con información de Infobae