Cambiaron una regulación clave para la importación de insumos médicos

A través de la Disposición 2565/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional introdujo una modificación significativa en la normativa de importación de productos médicos. La nueva reglamentación, firmada por la titular de la Anmat, Nélida Agustina Bisio, reduce de un año a seis meses el mínimo requerido de vida útil para el ingreso al país de ciertos insumos médicos. Esta medida, que entra en vigencia desde este miércoles, busca optimizar el abastecimiento sin comprometer la calidad, seguridad ni eficacia de los productos.

La disposición no abarca medicamentos, sino insumos como gasas, vendas, agujas, jeringas, guantes, mascarillas y otros materiales utilizados en la atención médica diaria. La norma indica que no podrán ingresar al país productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a seis meses, aunque se contempla una excepción: si la vida útil ya aprobada por el Instituto Nacional de Productos Médicos es igual o menor a seis meses, podrán ser admitidos siempre que no estén vencidos al momento del ingreso.

Desde el entorno de la Anmat explicaron que el cambio tiene como objetivo ampliar la disponibilidad de productos médicos importados y, al mismo tiempo, reducir los costos operativos del sistema de salud. Se elimina, además, la necesidad de tramitar permisos especiales para productos cuya vida útil no cumplía con los doce meses requeridos anteriormente, lo que desburocratiza el proceso y agiliza la llegada de insumos al país.

La disposición también establece que los productos médicos estériles de un solo uso, tanto importados como fabricados en Argentina, no podrán ser reutilizados ni reesterilizados, ni se permitirá la alteración de sus envases originales. Esta cláusula refuerza los estándares de seguridad en un contexto donde el control de calidad es clave para evitar riesgos sanitarios.

Esta flexibilización se enmarca en una serie de medidas de desregulación del área de salud impulsadas por la gestión de Javier Milei, con Mario Lugones al frente del Ministerio. En paralelo, el Gobierno intenta contener el impacto de la inflación en el sistema privado: la semana pasada, convocó a las empresas de medicina prepaga para frenar aumentos de cuotas y se comprometió a estabilizar los precios de los insumos, que representan aproximadamente un 30% de los costos de hospitales y centros médicos.

Cabe recordar que la provincia de Mendoza ya había dado un paso en la liberalización de insumos meses atrás, permitiendo la importación de medicamentos desde la India. En ese contexto, esta nueva disposición a nivel nacional representa un avance hacia una política de salud más abierta al mercado internacional, con foco en la eficiencia económica y en mantener el abastecimiento sin comprometer la seguridad sanitaria.

