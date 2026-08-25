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ARCA prorroga Ganancias otra vez: hasta cuándo se podrá presentar la declaración jurada
El organismo extendió hasta el 22 de septiembre el plazo para presentar la declaración jurada correspondiente a 2025 y también postergó el primer anticipo de 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025, que ahora podrá realizarse hasta el 22 de septiembre.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del simplificado.
La modificación únicamente alcanza a la presentación de la declaración jurada y no cambia el vencimiento para el pago del saldo resultante, que se mantuvo en el 27 de julio. De esta manera, continuarán existiendo fechas diferentes para ambas obligaciones.
Además, ARCA postergó el vencimiento del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. La obligación, que originalmente debía cumplirse durante agosto, podrá abonarse excepcionalmente hasta el 24 de septiembre inclusive.
El organismo aclaró, en tanto, que la nueva prórroga no alcanza al Impuesto sobre los Bienes Personales. Tanto la presentación de la declaración jurada como el pago de ese tributo vencieron el pasado 27 de julio.
Según se explicó en la resolución, la extensión fue dispuesta por “razones de administración tributaria” y con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.
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