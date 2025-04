La columna de la Ubfal: todo sobre la ruptura de "Yuyito" González y Javier Milei

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la ya habitual columna en el programa "Hora Pico".

"Yuyito González no tuvo mejor idea que anunciar su separación del Presidente, el mismo día en el que se produjo la muerte del Papa Francisco. Se sospecha que esta relación entre ella y Javier Milei no venía de la mejor manera, raro que lo haya hecho en este contexto. Habló de una decisión consensuada entre ambos. Se cree que la crisis ya venía desde hace varios días".

EL ANUNCIO DE YUYITO GONZÁLEZ SOBRE LA SEPARACIÓN DE JAVIER MILEI

"Adrián Suar le pidió a Viviana Canosa que deje la casa de brujas contra todos los canales. A las 11 ella tenía que ir a Comodoro Py, vamos a ver qué tipo de pruebas presenta, de las cuales aún no se vio ninguna porque hasta ahora no ha acercado nada. En el medio de este duro contexto, El Trece sigue con dramas de rating, Telenoche pierde contra casi todo el resto de las señales".

Después de la reunión con Adrián Suar, Viviana Canosa "decidió" dejar de denunciar en vivo.



Aparentemente el chueco le dió el ultimátum

"Ayer gracias a Dios se fue Cata de Gran Hermano, una alegría porque metía maldad en la casa. No le perdonaron no solo lo de la comida, sino también otras actitudes negativas. Hoy no va a haber debate porque entran los familiares a jugar, se especula que estarán durante una semana en el reality. Serán 24 en total, mismo número de camas que había al inicio de este programa".

"Sigan el plan" Así se despedía Cata de la casa más famosa



Mirá #GranHermano



