El posteo de Alberto Fernández dedicado a su hijo Francisco: "Sigo luchando para poder hablarte y verte"

En pleno conflicto judicial con su expareja, Fabiola Yáñez, el expresidente Alberto Fernández compartió este domingo un mensaje emotivo dirigido a su hijo Francisco, quien actualmente reside en Madrid junto a su madre. El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, acompañado por una imagen en la que se los ve caminando de espaldas en el Vaticano.

“Sigo luchando para poder hablarte y verte. Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos porque estás en mi alma… Felices Pascuas querido hijito. ¡Te amo!”, escribió Fernández, en un posteo realizado al mediodía del domingo de Pascuas. El niño cumplió tres años el pasado 11 de abril.

El mensaje fue publicado pocos días después de que la Cámara Federal de Comodoro Py confirmara el procesamiento del exmandatario en la causa por violencia de género contra Yáñez. El tribunal ratificó que deberá enfrentar cargos por lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas, dejándolo así en condiciones de ser enviado a juicio oral.

El conflicto legal entre Fernández y Yáñez se intensificó desde enero, cuando el expresidente solicitó a la Justicia el regreso inmediato de su hijo al país. A través de su abogada Silvana Carreira, manifestó que dejaría sin efecto la autorización para que Francisco resida en Madrid. En ese escrito sostuvo que el niño necesita custodia oficial, a diferencia de Yáñez, quien —según él— “desarrolla su vida sin temor alguno en Madrid”.

Fernández aseguró que el niño “no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”. Además, presentó documentación en la que denuncia que Yáñez habría pasado la noche de Año Nuevo en un restaurante con “barra libre y maridaje de vinos”, en lo que interpretó como una posible “intoxicación por exceso de alcohol”. Agregó que no tenía conocimiento de quién cuidó a Francisco esa noche.

Tras un tiempo sin hablar públicamente, Fernández reapareció en los medios la semana pasada. En una entrevista radial con AM Splendid, volvió a referirse a su situación familiar. Dijo que no busca quitarle el vínculo materno al niño, pero expresó su preocupación por la distancia y la seguridad del menor: “Le pasa algo y el nene está a 12 mil kilómetros. No tiene ningún familiar allá. Me preocupa la protección del niño”. También remarcó: “No soy un padre irresponsable. Generalmente, los padres queremos a nuestros hijos tanto como las madres”.

