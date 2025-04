Fórmula 1: pole para Verstappen, accidente de Norris y Doohan otra vez lejos

Max Verstappen lo volvió a hacer. Cuando todo parecía indicar que los McLaren dominarían en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, el tetracampeón de la Fórmula 1 se terminó quedando con el mejor tiempo y aprovechando el accidente de Lando Norris.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha