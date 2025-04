Liga del Sur: Liniers y San Francisco se roban las miradas este viernes

Este viernes se pondrá en marcha la segunda fecha de los torneos oficiales de la Liga del Sur, en una jornada cargada que ofrecerá actividad tanto en el Torneo Oficial "Carlos Caruso González" como en el Promocional "Oscar Chirola Mambreani".

Por la Primera A, el único partido del día tendrá como protagonistas a Liniers y San Francisco, quienes se enfrentarán desde las 15:30 en el estadio Doctor Alejandro Pérez con arbitraje de Sebastián Navarro. Será una buena medida para ambos tras los empates en el debut.

En tanto, la Primera B tendrá una triple cartelera para abrir la jornada:

A las 15:30 , La Armonía será local ante Dublin en los Hermanos Francani. El árbitro será Raúl Kerman.

, será local ante en los Hermanos Francani. El árbitro será Raúl Kerman. En el mismo horario, Tiro Federal recibirá a Pacífico de Bahía Blanca en el Onofre Pirrone, con Pablo Zaragoza como juez principal.

recibirá a en el Onofre Pirrone, con Pablo Zaragoza como juez principal. Y a partir de las 18, en el Coloso de Cemento, Rosario Puerto Belgrano enfrentará a Sansinena, en uno de los duelos más atractivos del Promocional. El árbitro principal será Lucas González

La actividad continuará el sábado, a las 15:30, con los cruces Olimpo vs. Libertad (Juan Vega) y Comercial vs. Pacífico de Cabildo (Derlis Molina), y cerrará el domingo con los encuentros Sporting vs. Villa Mitre (11 hs, con Mariano Perretti) y Huracán vs. Bella Vista (15:30 y con Juan Aispuro), este último a puertas cerradas, a raíz de la sanción de cuatro partidos sin público como local que arrastra el Globo luego de los incidentes de diciembre del año pasado frente a Sporting por el Regional Amateur. Además, aguarda una resolución por los disturbios ante San Francisco en el Gustavo Novoa en la primera fecha.

Tabla de posiciones – Primera A:

Bella Vista – 3 pts Libertad – 3 pts Huracán – 1 pt Liniers – 1 pt San Francisco – 1 pt Sporting – 1 pt Olimpo – 0 pts Villa Mitre – 0 pts

Tabla de posiciones – Primera B: