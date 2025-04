El preocupante motivo de salud por el que L-Gante dejará los escenarios

El popular cantante de cumbia L-Gante sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: se retira de los escenarios por un motivo de salud. Su última presentación en vivo será el próximo 7 de mayo en Niceto Club, en el barrio porteño de Palermo. Ese show ya venía siendo promocionado como “el último de una era”, aunque sin más detalles hasta ahora. Fue su colaborador Luis Perdomo quien confirmó la noticia públicamente, a pedido del propio artista y su representante, Maxi “El Brother”.

“Es algo delicado. No es un chisme ni una primicia, es un momento importante en la vida de Elián”, expresó Perdomo en DDM (América TV), dejando en claro que el joven decidió tomarse un tiempo para priorizar su salud. Aunque evitó dar detalles sobre el diagnóstico, señaló que el músico comenzará un tratamiento que involucra a un equipo médico multidisciplinario compuesto por un clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo o nefrólogo, según recordó.

La noticia llegó justo antes del cumpleaños de la madre del cantante, Claudia Valenzuela, durante una reunión íntima donde se comunicó la situación a la familia. “Se hizo una junta médica y el diagnóstico es serio”, explicó Perdomo. También reveló la reacción de Wanda Nara, muy cercana al artista: “Lo primero que me dijo fue ‘ahora más que nunca juntos’”, mostrando su apoyo incondicional. Por respeto, los detalles del cuadro clínico quedarán en manos del propio L-Gante, quien será quien decida si contar o no lo que está atravesando.

Finalmente, Perdomo aclaró que el problema no se reduce únicamente a “excesos”, aunque estos podrían haber influido. “No embarren el piso. Esto no es joda”, dijo con énfasis, enviando un mensaje a quienes rodean al cantante. Mientras tanto, L-Gante se prepara para cerrar este ciclo con un show que será tanto una celebración como una despedida temporal: “Ya van cinco años de que me cambió la vida por completo”, expresó el artista en redes, dejando la puerta abierta a un regreso, pero priorizando hoy su bienestar.

Con información de TN