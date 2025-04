La estrategia del gobierno nacional para llegar a los bahienses que no pudieron anotarse al subsidio

Desde la próxima semana, el gobierno nacional comenzará a implementar un plan territorial para asistir de manera presencial a vecinos de Bahía Blanca que no lograron inscribirse en el registro nacional para acceder al subsidio por la inundación.

Fuentes consultadas por la redacción de La Brújula 24 mencionaron que el foco estará puesto en zonas geográficamente complejas, como Villarino Viejo y el área de quintas de Cerri, donde la conectividad y el acceso a servicios dificultaron la carga del formulario en línea.

Además de estas zonas alejadas, también se trabajará en los barrios más vulnerables de la ciudad. Allí, muchos vecinos se vieron imposibilitados de registrarse porque no cuentan con suministro eléctrico, comparten medidor o no tienen conocimientos o medios para completar el trámite digital. El objetivo, se indicó, es no dejar afuera a ningún damnificado por problemas logísticos o sociales.

Según trascendió, hasta este jueves solo se habían registrado alrededor de 40 mil personas, cuando las primeras estimaciones oficiales hablaban de más de 70 mil posibles beneficiarios. La diferencia entre los números motivó esta decisión de salir a buscar cara a cara a quienes aún no están anotados.

Días atrás, Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencia, había señalado en el aire del programa "Hora Pico" que "esperamos que se inscriban que los que realmente lo necesitan y si el número es menor hablará bien de los bahienses".

Vale recordar que tanto las oficinas de la ANSES como las de la OMIC siguen atendiendo de forma presencial a quienes necesitan ayuda para completar el trámite. Sin embargo, con este nuevo esquema se buscará llegar a quienes no han podido acercarse por sus propios medios.