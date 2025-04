Villa Mitre y Olimpo tendrán acción este sábado por el Federal A

Los equipos bahienses volverán a salir a la cancha este sábado en el marco de la quinta jornada del Torneo Federal A, con la misión de seguir sumando y afianzarse en la zona 1 del certamen.

Por un lado, Villa Mitre visitará a Sol de Mayo en Viedma desde las 16, con arbitraje del cordobés Fernando Rekers. El Tricolor buscará recuperarse tras la caída ante Banfield por Copa Argentina y Cipolletti como local.

Al mismo tiempo, Olimpo será local en el estadio Roberto Carminatti, donde recibirá a Kimberley de Mar del Plata. El encuentro también comenzará a las 16 y será dirigido por el sanjuanino Pablo Núñez. El equipo de Gastón Lotito viene entonado luego de superar a Círculo Deportivo como visitante y quiere hacer valer su localía para seguir escalando posiciones.

Cabe señalar que el miércoles 16, el Aurinegro será local de Sol de Mayo en el partido pendiente de la primera fecha que había sido postergado por la inundación.

La fecha se completará el domingo con los siguientes partidos: Deportivo Rincón vs. Guillermo Brown (15 hs), Cipolletti vs. Círculo Deportivo (15.30 hs) y Germinal vs. Santamarina (15.30 hs).