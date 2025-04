Detienen a la consejera escolar Fiorella Damiani

Fiorella Damiani, actual consejera escolar de La Libertad Avanza, fue detenida esta mañana por personal de la DDI, imputada por falso testimonio después de haber denunciado un abuso sexual que -según demostró la Justicia- nunca sucedió.

La Cámara de Apelaciones y Garantías fue la que ordenó el arresto de la funcionaria libertaria, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, quien luego del mediodía le tomará declaración indagatoria a quien no tiene fueros, pese a su cargo, por lo que pasará las próximas horas en un calabozo.

Cabe recordar que Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, los señalados por la funcionaria, habían sido detenidos y alojados en un calabozo, donde sufrieron golpes y otras vejaciones. Sin embargo, la investigación corroboró que Damiani había participado voluntariamente de aquel encuentro íntimo.

Álvarez y Pereyra (este último sufrió una brutal golpiza cuando le dieron la "bienvenida por violín") lograron recuperar su libertad merced a una filmación en la que se observa que la joven no fue sometida a ningún tipo de vejación.

El material audiovisual se pudo recuperar a través de la nube del teléfono celular usado para captar la secuencia. Las imágenes de los cuatro videos fueron observadas por la fiscal Marina Lara --inicialmente había pedido la captura de ambos-- quien, ante la elocuencia de la evidencia, determinó que ambos recuperaran la libertad.

Así, por aquel hecho sucedido el 19 de julio de 2017 en Punta Alta, Damiani pasó de víctima a victimaria y fue imputada de falsa denuncia.

"Si nos mandaban a la cárcel, nos íbamos a colgar en el buzón de la DDI"

En una visita a LA BRÚJULA 24, después de que tomara estado público el impactante hecho, Fernando Pereyra relató el calvario que tuvieron que atravesar junto a Joaquín Álvarez, que los puso por un momento como las peores escorias de la sociedad, cuando en realidad solo participaron de una "fiesta sexual" que, por fortuna para ellos, quedó grabada.

Pereyra indicó: "Soy licenciado en enfermería, trabajo en el Hospital Penna, y hoy estoy acá porque en el año 2017 se nos acusó a un amigo y a mí de lo que fue supuestamente un abuso sexual con acceso carnal, lo cual fue totalmente falso".

"Esa denuncia es todo mentira, pero eso fue lo que le dio la fuerza a la Fiscal para ordenar nuestra detención. Y una serie de pericias que no fueron muy fidedignas. Quedó así demostrado en las pruebas fílmicas que nosotros aportamos después", recordó.

Y agregó, respecto de la cronología del caso: "Pasaron cuatro años, el hecho fue en el 2017 y nos detienen en noviembre del 2021. Lo puede haber retardado el tema de la pandemia. Las pericias fueron en 2019, pero tampoco fueron muchas, hubo un análisis de sangre y un allanamiento. Fue tan liviano todo que pensamos que había quedado en el olvido, porque era todo mentira".

Respecto de la noche en cuestión, Pereyra contó que "yo tocaba el bajo y mi amigo la guitarra, hacíamos covers de La Beriso. A esta chica le gustaba mucho la banda y nos iba a ver a todos lados, nos seguía bastante. Era tan así que hasta empezó una relación sentimental con Joaquín, un noviazgo informal. Se había hecho un contacto".

"Ese miércoles -cuando se produjo el acto- fue el cumpleaños de Joaquín y como había cierta relación, la invitamos a compartir una cena y tomar algo en mi casa. Después de tomar alcohol en un bar de Punta Alta regresamos al departamento. Pero no estábamos inconscientes ni nada, sabíamos muy bien lo que hacíamos. Se conversó antes, nosotros acostumbrábamos a hacer tríos, inclusive a filmar. Desde ya que no lo hacíamos viral ni nada, era para tenerlo nosotros documentado", argumentó.

Y en esa misma línea, aseguró: "Le preguntábamos si no le molestaba que filmáramos. Hacíamos algunas tomas, fotos y en algunas ocasiones invitamos a alguien para que nos filme exclusivamente. Era algo habitual de nosotros".

"Ella se enojó después con mi amigo y se fue, yo me quedé dormido porque eran como las 4 de la mañana. Al irse del departamento se llevó mi teléfono celular pensando que se llevaba las pruebas fílmicas. Pero Joaquín se pasó los videos a su celular, entonces quedaron entre los dos. Yo estimo que tenía miedo de que se viralizaran, pero es una apreciación mía. Ella me robó el celular y luego nos enteramos de esta denuncia que nos hizo", expuso con indignación. "Fue gravísimo, creo que lo hizo porque no se sintió muy bien por la relación previa que tenía con Joaquín".