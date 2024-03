La fiesta sexual que puede llevar a la cárcel a una política bahiense

Rumbo a juicio oral por acusar falsamente

Una novel política bahiense, que ingresó en diciembre al Consejo Escolar, tiene una situación judicial delicada. En breve será enviada a juicio oral, acusada de involucrar a dos jóvenes músicos en graves delitos que nunca cometieron.

Fiorella Damiani, actual Consejera Escolar de La Libertad Avanza, está imputada de haber denunciado un abuso sexual que -según demostró la Justicia- nunca sucedió. Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, los señalados por la ahora funcionaria, fueron detenidos y alojados en un calabozo, donde sufrieron golpes y otras vejaciones. Pero un detalle los salvó de pasar varios años en Villa Floresta.

Hasta ahora todo se mantuvo en secreto.

Un poco de historia.

Álvarez trabaja de mozo y Pereyra es enfermero, pero en sus ratos libres hacían lo que más les gustaba: tocar la guitarra. Habían formado “Sobreviviendo”, una banda tributo a La Beriso. Habitualmente lo hacían en Punta Alta, de donde son oriundos.

La joven libertaria comenzó a seguirlos y se hizo amiga de algunos de los integrantes. Incluso se relacionó sentimentalmente con uno de ellos.

Exactamente el 19 de julio de 2017, Damiani concurrió al bar rosaleño “Chop-Chop”, donde Joaquín Álvarez festejaba su cumpleaños. Ya entrada la madrugada, ambos -junto a Pereyra- se tomaron un remís rumbo a una casa de calle Espora al 1200.

Lo que pasaría en ese domicilio, según denunciara la joven, fue un ataque sexual por parte de los dos varones. Eso lo declaró en la comisaría de la mujer y luego en fiscalía. Relató brutales abusos múltiples.

Interrumpido el avance de la investigación por la pandemia, en noviembre de 2021, la Justicia reactivó la causa. Y una jueza ordenaría la detención de Álvarez y Pereyra acusándolos de “abuso sexual doblemente agravante con acceso carnal”.

Tras ser alojados en un calabozo de comisaría, fueron maltratados y Pereyra sufrió una brutal golpiza. Les estaban dando la bienvenida a los “violines”.

Más tarde, un defensor que los entrevistó en su lugar de detención les avisó que con los hechos que les atribuían podían pasar hasta “25 años en cana”, que por eso trabajaría “para que les dieran lo menos posible”.

Entre llantos, ambos jóvenes juraban no haber cometido el aberrante delito y argumentaban que se había tratado de una “fiesta sexual”. Que nunca sometieron a nadie y que todo había sido consentido por Damiani.

Antes de finalizar la entrevista con el letrado, uno de ellos aportó un dato. Y no era cualquier dato. Era uno que les salvaría la vida. “Todo lo que hicimos está filmado. Todo lo grabamos con el teléfono celular”, explicaron los detenidos. En ese instante, el abogado cambió el rictus y les facilitó su teléfono. A los minutos pudieron acceder a la “nube”, donde estaban guardadas las imágenes.

Al ver los videos, el profesional se dio cuenta de que los detenidos no mentían. “Ya nos vamos para fiscalía”, dijo.

Una vez sentados ante la fiscal Marina Lara, se exhibieron los cuatro videos recuperados de la nube. Todos bien explícitos. En primerísimos planos -digo de película condicionada- se podía observar lo sucedido aquella madrugada. Lo que mostraban las escenas no coincidían con el delito denunciado por Fiorella. No se veía ningún tipo de violación, por el contrario, se notaba un palmario consentimiento por parte de la mujer.

Tal fue el impacto de la prueba, que la representante del Ministerio Público pidió la inmediata liberación de los detenidos. Damiani había engañado a la Justicia. El hecho no era como lo había denunciado.

“Teniendo en cuenta lo que surge de los videos aportados, se ve a Damiani en una situación que no es la denunciada por ella. En los videos no se aprecia que fuera forzada al acto sexual, ni que no pudiera moverse como declaró. Es más, en las imágenes pueden apreciarse movimientos activos de la señorita Fiorella acompañando a su partenaire sexual”, escribió la fiscal.

Lara, que había creído en la “victima” y había avanzado en los procesamientos de los imputados, apuró el trámite para pedir los sobreseimientos definitivos de Álvarez y Pereyra.

Damiani, en tanto, pasó de víctima a victimaria. Y fue imputada de falsa denuncia.

Las motivaciones que las llevó a inventar hechos contra los dos muchachos son puras especulaciones. Unos señalan que se arrepintió del “Ménage à Trois”; otros que intentó “cubrirse” de las filmaciones por si llegaban a viralizarse. Sea como fuere, se trató de una actitud canallesca y delictual.

Por estas horas, más de uno se pregunta cuál hubiese sido la suerte de Álvarez y Pereyra si no rescataban el documento fílmico de la nube cibernética. La respuesta la sabemos todos.

No puede ser gratis.

Como se ha dicho otras veces, y desde este diario suscribimos, en casos de denuncias de abusos sexuales -por regla- se cree siempre en la denunciante. Sin embargo, cuando se comprueba que una “víctima” falseó los hechos y le endilgó a un inocente delitos tan graves no puede ser exculpada por la Justicia. Ni tampoco por los medios. Muchas veces, y hacemos autocrítica desde estas líneas, la denuncia de un hecho de esta naturaleza tiene amplia cobertura -como corresponde y como lo seguirá siendo- pero la resolución final no tanto.

Por estas horas, la Justicia de Garantías define la calificación contra la consejera escolar. Según el juez Guillermo Mércuri, no se trata de “falsa denuncia”, sino de un delito más grave que es el “falso testimonio”, pues relató -bajo juramento de decir verdad- hechos falsos.

El ilustre y la morcilla

Por primera vez estuvo en Bahía Blanca Paolo Calcinaro, alcalde de la ciudad hermana de Fermo, ubicada en el centro este de Italia, en la región de Marcas. Un dato de color, es que su municipio no le pagó ni el viaje ni la estadía, sino que todo salió de su bolsillo. Para imitar.

Además de ser recibido en el Consulado por su titular, Nicola Bazzani; Calcinaro fue distinguido tanto por el Municipio como por el Concejo Deliberante como Visitante Ilustre.

En su paso por nuestra ciudad, visitó el Puerto, las oficinas de la Cooperativa Obrera, la sede de la Corporación del Comercio, los clubes Olimpo y Liniers, el Dow Center, además del Teatro Municipal, con el que quedó encantado.

Antes de su partida, Calcinaro fue agasajado con una cena en el Centro Marchigiano, cuyos integrantes provienen o descienden de ciudadanos de la región de Marcas. Allí, junto al intendente Susbielles y al cónsul, entre otros invitados, comió un regio asado y unas buenas empanadas. “Hasta la morcilla probó. Y eso que a los gringos mucho no les atrae”, comentó risueño alguien que también fue de la partida.

Melena

La semana pasada se comunicó la reorganización del área de seguridad del Municipio, tras la salida de Federico Montero hacia una subsecretaría del Ministerio de Seguridad bonaerense. De esta manera el Jefe Comunal suma un casillero en el organigrama provincial de Kicillof.

Formalmente, la nueva estructura en Alsina 65 quedará bajo a la órbita de Luis Calderaro. Para ese puesto, Susbielles y el propio jefe de gabinete habían pensado en un experimentado exfiscal, que de momento -por motivos personales- no aceptó sumarse, pero que no descarta hacerlo en un futuro.

Sin embargo, más allá de todo lo que se mencionó durante la conferencia de prensa, hubo un episodio que no pasó desapercibido. Fue un hecho más que evidente, pero que nadie se animó a comentarlo por pudor: Montero exhibió nueva cabellera. Según pudo saber esta sección, el tratamiento capilar iniciado hace algunas semanas está dando resultados.

Fedra

El sábado se realizó en Micaela Cascallares, partido de Tres Arroyos, la elección para delegado municipal. En ella se dio un dato distintivo. Se postuló para el cargo una mujer trans, Fedra Lis Dualde. A pesar de que no logró imponerse en las urnas (sacó 40 votos, y quedó tercera, por detrás del ganador Ernesto Palacios, que obtuvo 152, y de Nelson Cabello, quien sacó 108) la posibilidad de que ella se presentara y que tuviera el apoyo de tantos integrantes de su comunidad es para destacar.

“Fedra ha dedicado su vida a trabajar por los más vulnerables en el distrito de Tres Arroyos, y fue reconocida en la Fiesta Provincial del Trigo número 50, en marzo de 2019, como Mujer Destacada del Año. Para los cascallarenses fue un motivo de orgullo contar con Fedra como candidata a delegada” comentó una vecina del lugar.

Dame luz

En el Hospital Municipal se está llevando a cabo una obra más que importante. Se trata de la construcción de una nueva subestación eléctrica, con espacio para dos transformadores, para mejorar el suministro a once servicios, ubicados en los tres edificios sobre calle Bravard (Emergencias, Módulo central y Consultorios Externos). Cuatro de estos servicios están actualmente en funcionamiento, y los siete restantes corresponden a obras en ejecución y a otras proyectadas para este año y el que viene. Esto implica que se va a consumir una considerable cantidad de energía eléctrica extra, la cual, con la potencia instalada actualmente, no se puede satisfacer.

El Hospital, con el incremento de servicios y equipamientos en estos últimos años, ya ha ido aumentando la demanda de consumo y saturando la capacidad disponible.

La licitación para la obra fue adjudicada a una empresa local, por un monto de unos 278 millones de pesos, que ya ha sido abonado en su totalidad.

El próximo paso sería la adquisición de un grupo electrógeno, el cual sería alimentado con gas natural, y brindará continuidad al suministro de energía eléctrica ante posibles cortes o fallas.