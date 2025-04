Un cielo lleno de preguntas: el misterio de las luces en Bahía

El cielo nocturno de Bahía Blanca fue escenario de un fenómeno que generó un sinfín de especulaciones el último fin de semana. Varios vecinos reportaron la presencia de luces extrañas moviéndose de manera particular, lo que rápidamente despertó teorías sobre su posible origen. Mientras algunos sugirieron que podría tratarse de un Objeto Volador No Identificado (OVNI), otros apuntaron a explicaciones más terrenales, como reflectores o drones. Hasta el momento, no hay una respuesta concluyente sobre el evento.

El ufólogo Dante Franch, autor de catorce libros sobre el tema OVNI, analizó las imágenes y brindó su perspectiva en el programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24. "Vi las imágenes enseguida en cuanto me las mandaron. Son varias grabaciones de celulares, todas muestran una luz con movimiento sinusoide que converge en determinado momento. Estas luces han sido vistas en varias ocasiones; tuve la oportunidad de estudiar un caso similar en Carlos Paz, que finalmente resultó ser un sistema de reflectores de discoteca con movimiento eléctrico", explicó.

Según Franch, la clave para descartar hipótesis es esperar al próximo sábado y ver si el fenómeno se repite. Sin embargo, admitió que hay detalles intrigantes en este caso. "El movimiento es raro, porque ni las naves ni los drones suelen moverse de esa manera, ya que existe un alto riesgo de colisión. Lo que se observa es un patrón en forma de infinito, que es característico de los sistemas automatizados de reflectores", señaló. A pesar de esta posible explicación, el experto destacó que el avistamiento de objetos extraños en distintas partes del mundo es un fenómeno en aumento.

Franch mencionó que recibe constantes reportes sobre avistamientos en distintas regiones, incluyendo un caso reciente en Puerto Madryn. "Pescadores vieron una especie de Venus cuatro veces más grande, con una luminosidad tremenda. Uno de ellos le hizo señales con una linterna y la luz respondió agrandándose. Son situaciones que ameritan una investigación más profunda", relató.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre eventos que pudieran justificar la presencia de estas luces, ni se confirmó el uso de reflectores en la zona. Franch instó a los testigos a compartir material audiovisual y testimonios para un análisis más detallado. "Que las hay, las hay. Ahora hay que estudiar el caso para llegar a la verdad como corresponde", aseveró.

Escuchá la nota completa: