Así fue el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana: cómo quedaron los equipos argentinos

Los elencos argentinos ya saben cómo será su camino en la fase de grupos de la Copa américa y la Copa Libertadores, tras los respectivos sorteos que se realizaron este lunes en la noche.

En la Libertadores River fue el primero en ser sorteado al grupo B y la suerte llenó su grupo con Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU), lo cual traerá viajes largos y la complejidad de la altura a la hora de enfrentar al equipo que le eliminó de la edición 2016. Racing le siguió en el grupo E y su grupo lo completan Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).

En el bombo 2 salió sorteado Estudiantes al grupo del campeón Botafogo, el cual completaron con Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN). Ya en el bombo 3 primero apareció Talleres, que estará en el grupo D con San Pablo y Libertad, el cual llenó Alianza Lima de Gorosito. Poco después se sumó a Vélez al grupo H, con Peñarol (URU) y Olimpia (PAR) y eventualmente se sumó San Antonio Bulo Bulo (BOL).

Por último, y haciendo su debut, salió Central Córdoba (SdE) al grupo C y tendrá que enfrentarse a Flamengo, en una histórica visita al Maracaná, Liga de Quito (ECU) y Deportivo Táchira (VEN), un complejo panorama para el campeón de la Copa Argentina 2024 en su estreno continental.

Así quedó la Copa Libertadores 2025

Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN).

Grupo B: River (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona (ECU).

Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Deportivo Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG).

Grupo D: San Pablo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER).

Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).

Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA).

Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR).

Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL).

Los grupos de la Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, torneo que tuvo como último campeón a Racing, también se realizó la noche de este lunes y se definió cómo arrancan los seis clubes argentinos: Godoy Cruz, Huracán, Lanús, Independiente, Unión, Defensa y Justicia.

Cabeza de serie del Grupo A -y con bolilla paradójicamente extraída primero por Gustavo Costas- quedó Independiente, que será acompañado por Boston River de Uruguay, Guaraní de Paraguay y Nacional Potosí de Bolivia.

Encabezando el B apareció Defensa y Justicia, cuya zona la completan Universidad Católica de Ecuador, Cerro Largo de Uruguay y Vitória de Brasil. Huracán fue a la C con América de Cali de Colombia, Racing de Uruguay y Corinthians de Brasil. En la D cayó Godoy Cruz junto a Gremio de Brasil, Sportivo Luqueño de Paraguay y Grau de Perú.

Por último, Unión de Santa Fe fue al E con Cruzeiro de Brasil, Palestino de Chile y Mushuc Runa de Ecuador y el G es encabezado por Lanús y secundado por Vasco Da Gama de Brasil, Puerto Cabello de Venezuela y Melgar de Perú.

Cómo quedaron los grupos de la Copa Sudamericana

Grupo A:Independiente (ARG), Guaraní (PAR), Nacional Potosí (BOL) y Boston River (URU).

Grupo B:Defensa y Justicia (ARG), Universidad Católica (ECU), Cerro Largo (URU) y Vitória (BRA).

Grupo C: América de Cali (COL), Huracán (ARG), Racing (URU) y Corinthians (BRA).

Grupo D: Gremio (BRA), Godoy Cruz (ARG), Sportivo Luqueño (PAR) y Atlético Grau (PER).

Grupo E: Cruzeiro (BRA), Palestino (CHI), Unión (ARG) y Mushuc Runa (ECU).

Grupo F: Fluminense (BRA), Unión Española (CHI), Once Caldas (COL) y San José (BOL).

Grupo G: Lanús (ARG), Vasco da Gama (BRA), Academia Puerto Cabello (VEN) y Melgar (PER).

Grupo H: Atlético Mineiro (BRA), Caracas (VEN), Cienciano (PER) y Deportes Iquique (CHI).

Fuente: TyC Sports