Una óptica regala lentes a quienes lo perdieron en la inundación

Gabriel Tedesco, propietario de la Óptica Anna Fran, de calle Fitz Roy al 200, decidió repartir 1000 lentes recetados a aquellas personas que lo hayan perdido por la inundación del viernes.

En diálogo con La Brújula 24, el profesional contó que "nosotros no sufrimos prácticamente nada, tuvimos mucha suerte. Pero tomé esta iniciativa de regalar mil anteojos recetados para aquellas personas que lo perdieron con la tormenta".

"Ya llevamos como 870 consultas para hacer los lentes, hasta ayer, yo calculo que hoy se me termina el cupo. El gran problema que se me presenta es que la gente no tiene la receta, yo quiero hacerle los lentes y a veces pasa que se les fue con el agua y se me hace imposible", refirió Tedesco. Y aclaró: "La clínica del ojo sacó un comunicado porque están haciendo la medición gratis, hoy y mañana".