"Lo de los enfermeros fue heroico, salvaron vidas", afirmó el director de IREL

Juan Racosta es director de IREL y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, brindó un panorama sobre cómo se encuentra el instituto de rehabilitación, uno de los espacios bahienses más afectados por la lluvia del último viernes y el posterior desborde del Canal Maldonado.

"Lo que hicieron los enfermeros fue heroico, salvaron vidas. Fue todo muy repentino, se desbordó el canal, se rompió y nos ingresó un metro y medio de agua. La planta baja se inundó rápidamente y subieron a los pacientes por la escalera, muchos de ellos en silla de ruedas. Sacaron fuera de donde no la tenían y salvaron vidas", acotó Racosta, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, lanzó: "Estaba en casa con mi hija y no podía llegar. Estaba desesperado. La médica de internación estaba a dos cuadras y no llegaba. arribé a las 14, habían llevado a los pacientes arriba, empezamos a limpiar y a las 22 con la luz del celular, recorrí el instituto. Hay cosas que navegaron por todas las instalaciones, una camioneta terminó en un lugar que si uno maniobra no la puede meter. No entendemos cómo quedó en ese hueco".

"Las crisis son una oportunidad. El lunes queremos poner el instituto operativamente porque por acá pasan 700 pacientes por día y tenemos que dar una respuesta. Comenzaremos con lo que tenemos, hay que pintarlo de forma íntegra, brota la humedad, se rompieron muebles, computadoras y elementos para rehabilitar que son muy caros. No perdemos la esperanza, el personal demostró ganas de sacar esto adelante y estamos llenos de energía", aseveró, en otro tramo de la nota radial.

Al cierre, dijo: "Nos queremos poner de pie de nuevo. Este es un momento en el que uno tiene que hacer con lo que tiene, ser creativo y eso es algo propio de los argentinos. El crecimiento es con dolor y así será, con mucho sacrificio y esfuerzo, pero toda la ciudad tiene que atravesar esta situación de ese modo. Nos sabemos poner de pie como todos los bahienses, no tengo miedo ni preocupación. Tengo confianza plena de que vamos a ser mejores como instituto. La única cámara hiperbárica de la ciudad está dañada y tenemos que salvarla sí o sí porque su valor económico es muy alto y salva vidas ante una intoxicación con monóxido de carbono".