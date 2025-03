Preocupa el estado de salud de Hugo Gatti

Hugo Orlando Gatti, símbolo del fútbol argentino y uno de los arqueros más importantes en la historia de Boca, atraviesa un delicado momento de salud. A sus 80 años, fue operado de la cadera hace 25 días tras sufrir un accidente en la vía pública, pero su recuperación se complicó con un cuadro respiratorio agudo.

Una neumonía lo mantiene en terapia intensiva, lo que generó preocupación en el ambiente del fútbol.

En marzo de 2020, el “Loco” se contagió de Covid. Al inicio de la pandemia de coronavirus, estuvo internado y según contó, una vez recuperado, estuvo al borde la muerte.

“Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, relató.

El duro golpe que sufrió Gatti en 2024

A mediados de 2024, Gatti enfrentó el golpe más duro de su vida: la muerte de Nacha Nodar, su esposa y compañera durante más de 50 años. Su partida dejó un profundo vacío en el exarquero, quien siempre destacó el amor y el apoyo incondicional que ella le brindó a lo largo de su carrera y su vida.

El exarquero y la exmodelo Nacha Nodar se casaron en 1977, luego de un tiempo de noviazgo, y juntos formaron una familia con sus dos hijos, Federico y Lucas, este último con una carrera como futbolista en distintos clubes de Argentina y Europa.

Sobre el inicio de su historia de amor, Nacha contó en una entrevista con Susana Giménez en 2008: “Yo era una bebé. Nos conocimos a la vuelta de mi casa, en un negocio que tenían Luis Artime y Carlos Griguol, jugadores amigos de él. Él era un poco amigo de mis hermanos, pero no me dio bolilla. A los cuatro o cinco años, en Mar del Plata, nos volvimos a ver y al regresar nos consolidamos, aunque en ese momento él tenía novia allá”.

