Los tips de un reconocido psicólogo para sobrellevar la tragedia en Bahía

Enrique (Quique) Borgarelli es reconocido psicólogo que ofreció una serie de recomendaciones para sobrellevar la tragedia que enfrenta Bahía Blanca y así cuidar la salud mental.

En el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24, el experto señaló que "tenemos que saber dirigir las emociones que sentimos. A cada persona le promueve reacciones internas y externas distintas. Reaccionan en nuestro cuerpo a través de los síntomas que podemos tener, cardíacos, estomacales, pulmonares, dolor de cabeza. Reaccionan a nuestra mente que de pronto o se nos obstruya y no nos permite pensar adecuadamente y se nos complica nuestra relación con los demás y con nosotros mismos".

Una primera recomendación que hizo fue "salvaguardar la integridad de los niños y de los ancianos, porque son las personas más vulnerables. Los niños todavía no tienen mucha conciencia de lo que pasa. A los niños en este momento hay que sacarlos de esta terribilidad, porque un niño no puede entender esta locura que está pasando, jueguen con los niños, diviértanlos, también les va a ser bien a quien lo hace, porque están haciendo algo de bien, y a las personas mayores conténganlas de la mejor manera que se pueda, y ayuden a aquellos que están solos".

Un segundo tip que dio fue que "hay que estar muy atentos a lo que está pasando, pensando con claridad, tomar acciones debidas y darle para adelante".

"Lo más importante que puede hacer alguien en este momento por alguien que está necesitando ser escuchado, que a lo mejor no sabe que necesita ser escuchado, pero al poder expresarse, ahí desde el otro lado va a recibir una respuesta que lo va a ayudar a seguir pensando", agregó como una contribución más.

Borgarelli fue enfático al decir que "ojo con el alcohol, porque hay personas que prefieren alcoholizarse, perderse como para no pensar, ni sentir, ni ver y es darle más leña al fuego, más presión. Entonces, ojo con actitudes, acciones que en vez de ayudar, complican, no busquemos más problemas a los problemas".

Una tercera recomendación es "hacer un ejercicio dentro de la casa, moverse, bailar si se quiere, aunque parezca una tontería, pero es un poco mover el cuerpo, que el cuerpo está contraído, está contracturado, está con mucha presión sobre lo que está pasando, ayudémoslo a que se desestructure para que en ese caso vuelva lo más que pueda a una cierta normalidad".

El psicólogo destacó que es clave "aceptar lo que está pasando. Tranquilamente, pensado con quién estoy, hablando, conectarse, que las redes sirvan realmente para que todo el mundo pueda decir estoy bien".

Un cuarto tip lo relacionó con la culpa: "Vos no tenés la culpa de lo que pasó, entonces, que al otro le haya pasado lo que a vos no te pasó, es una cosa (...) lo importante acá es saber quién soy yo y hasta dónde soy yo, qué puedo yo y qué no puedo yo, y de eso se trata, de tener conciencia emocional adecuada para decir yo puedo lo que puedo, estoy donde estoy, me toca lo que me toca, voy a ver qué puedo hacer, por lo mío y por lo demás".

Finalmente, Quique resaltó la importancia de hablar. "La persona que no tiene a nadie, yo a esa persona le digo, no dude en consultar con un psicólogo. No hay que taparse las angustias, hay que destaparlas y que conduzcan por el canal adecuado (...) Si podés hablar, podés ser escuchado, no juzgado. También saber escuchar, que eso también pasa en la familia, que al sacarse el no de la cabeza, sacarse esa palabra. Sepamos escucharnos, protejámonos, amémonos, cuidémonos, hagamos todo lo que hay que hacer positivamente".