The Beats, la banda tributo a "los cuatro de Liverpool", llega a Bahía: "Siempre nos reciben muy bien"

El 7 de marzo, a las 21.30hs., se presentará The Beats en el Don Bosco Teatro. Más de 30 años de trayectoria respaldan a esta banda como mejor tributo a The Beatles. Los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo que revive la magia y el legado de la icónica banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El repertorio incluirá "Let It Be", "Yesterday", "HeyJude", "Come Together", "All You Need Is Love", "Twist and Shout" y muchos éxitos más.

Esteban Zanardi, integrante desde los años '90 del grupo fundado y liderado por Patricio y Diego Pérez, habló esta mañana con La Brújula 24. "Todos éramos niños cuando arrancamos. Por el fanatismo y como si se tratase de un juego, tuvimos la dicha de iniciar este camino que se transformó en una profesión que nos permite tocar en tantísimos lugares", explicó al hablar con "Hora Pico", con la conducción de Franco Bahl.

"Recorrimos varios países y me encanta viajar por la Argentina; tengo el orgullo de decir que conozco todas las provincias. Tenemos el privilegio de volver a Bahía, donde nos reciben muy bien y con los brazos abiertos. Es un público amigo al que siempre se le agrega gente nueva; tenemos mucha expectativa por lo que será este regreso", indicó.

Sanardi destacó que, más allá de la cuidada interpretación musical de los covers, están pendientes de detalles de la ambientación, acorde con la época, para redondear un show que esté a la altura de las expectativas. "Hicimos una inversión grandísima para ir comprando los instrumentos, micrófonos y demás accesorios que hacen a la estética de la época, pero siempre siempre estamos en la búsqueda de nuevas cosas", precisó.

Las entradas están a la venta por entradauno.com ; Tribal (Galerías Plaza); o en la boletería del Teatro (a partir del 1 de marzo).