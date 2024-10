"Los mosqueteros del Rey": llega a Bahía una obra multipremiada por los valores que transmite

Bahía Blanca se prepara para recibir "Los mosqueteros del Rey", una obra aclamada y multipremiada por los valores que transmite. Será el sábado 9 de noviembre en el Don Bosco Teatro. Federico Diego Pérez "Fredy" Villarreal, uno de los actores que forma parte del elenco, habló este jueves con LA BRÚJULA 24 a modo de anticipo de lo que -se descuenta- será una puesta en escena a sala llena.

"Es hermoso estar recorriendo el país y también estuvimos en Uruguay y Paraguay. El único problema es que se come mucho...; salís del teatro y vas a un restaurante, donde te atienden con tanto cariño, y eso es lo más lindo de las giras; no solamente en el teatro sino cuando uno sale y camina por las calles", dijo Villarreal a "Hora Pico", con la conducción de Franco Bahl.

Conocido por sus intervenciones en ShowMatch, Fredy afirmó que "no hay nada más difícil para un actor que ser imitador". "El estar en el ojo de la tormenta, con el que 'se parece o no se parece' es muy ingrato, y sobre todo cuando se trata de personajes de la política. Estamos en un momento tan visceral que parece que, si hacés a uno o a otro, te quieren poner como que estás a favor o en contra; no tiene sentido eso y opté por dejar las imitaciones políticas", explicó.

Una obra con antecedentes rutilantes

La obra fue estrenada en junio de 1991, con Miguel Ángel Solá, Hugo Arana, Darío Grandinetti y Juan Leyrado en los roles protagónicos. Durante años, la pieza teatral recibió varios premios de la crítica especializada y se convirtió en la primera obra argentina en ser distinguida por la Unesco por promover la solidaridad y la amistad entre los hombres.

Nuevamente dirigida por su autor, Manuel González Gil, producida por Julio Gallo, Juan Manuel Caballé y Ricardo Gallo, e interpretada por Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Villarreal, “Los mosqueteros del Rey” volvió a la CABA, Villa Carlos Paz y a las salas más importantes del interior del país.

Entradas a la venta en boletería del Don Bosco Teatro y por EntradaUno.com