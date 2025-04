Homero Pettinato llega a Bahía con su unipersonal "Lo doy todo"

Tras su primer año de gira con éxito rotundo y el primer ciclo cumplido en Olga, Homero Pettinato presenta el jueves 17 de mayo en el Don Bosco Teatro su espectáculo “Lo doy todo”, una comedia con risas aseguradas. El show contiene monólogos, música, fábulas, personajes y hasta una pesadilla en vivo. Esta mañana, Pettinato habló con La Brújula 24 en el programa "Hora Pico" acerca del recorrido que ya hizo por ciudades como Mendoza, Neuquén, Chaco, Rosario, Córdoba y Corrientes.

"Yo quería hacer una búsqueda de todo lo que a mí me hace reír dentro de una gama de humores que a mí me gustan, y lo logré. Hay humor autorreferencial, humor imaginario, el más absurdo donde el público está imaginando las imágenes que vos le vas planteando y eso funciona muy bien, con un público que responde", indicó.

"Me costó mucho aceptarme como artista o dentro de cualquier definición artística que te ponga como profesional. Tarde muchos años para decir 'yo soy músico', porque si hago música soy músico; lo mismo con una actuación: si estoy actuando, no soy un actor, pero soy un intérprete; si la gente está riendo una hora y media conmigo, soy un comediante. Toda esa parte identataria del arte me costó bastante. Hoy me defino como un artista multifacético", expresó.

El espectáculo tiene una duración de aproximadamente 1:15hs.

Las localidades están en venta en la boletería del Teatro y por EntradaUno.com