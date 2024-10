Ariel Tarico, el hombre de las "mil voces", anticipó en La Brújula 24 su show en Bahía

Ariel Tarico y David Rotemberg llegan a Bahía como parte de la gira que los tiene recorriendo el país para visitar, entre agosto y diciembre, once provincias con “Sean de Termos y Mabeles”. Esta mañana, Tarico atendió la requisitoria de LA BRÚJULA 24 para hacer un adelanto del espectáculo del próximo sábado 19 de octubre a las 21 horas en Don Bosco Teatro.

"Es un homenaje a estos 40 años de democracia y a nuestros seguidores, tanto a 'termos' como 'mabeles', los fanáticos, las señoras que siempre dejan sus mensajes en la radio diciendo 'me encantan estos chicos, Talarico y Routemberg, son tan divertidos...'. En el show contamos un poco lo que es nuestra historia personal, lo que es nuestra carrera, de cómo nos conocimos hace veinte años trabajando en el programa de Néstor Ibarra. Tratamos de reírnos de lo que nos pasa y de reconocer a los programas humorísticos de la tele en los que nos inspiramos", expresó a "Hora Pico".

"Para lograr bien un personaje no hay un tiempo establecido. Es necesario verlo todos los días; con algunos me demoro días y, con otros, meses. Trato de ser una esponja. Si escucho una conferencia de prensa de Manuel Adorni, al toque se me pega el tono y la manera de hablar...", expresó en la charla donde regaló varias de sus consagradas imitaciones. "Yo trato de divertirme y de hacer como una parodia o una caricatura o un muñeco aparte del personaje real, porque lo tengo que hacer querible. Procuramos reírnos de nosotros, como argentinos, sin tirar las culpas hacia afuera porque tenemos eso de no querer hacernos cargo de nada", agregó.

El exfutbolista Carlos Tevez, Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia de la Nación), el expresidente Alberto Fernández y la actriz y conductora televisiva Mirtha Legrand, el periodista Marcelo Bonelli, el conductor Alejandro Fantino y Flor de la V.

"Maradona me costó mucho en su momento porque era como un mito, un ídolo y recién en el Mundial de Sudáfrica 2010 se empezó como a establecer en un tono; después Diego se parecía a los imitadores. Después Luis Ventura es otro personaje que me costó pero cuando fuimos compañeros en Radio El Mundo se me empezó a pegar su forma de hablar", indicó y detalló que desde el 2017 no visita esta ciudad.

Localidades a la venta en boletería del Teatro y por EntradaUno.com

La entrevista completa con el consagrado humorista e imitador Ariel Tarico