Llega a Bahía "SEX, la obra", la creación de José María Muscari que combina la reflexión con el humor

El 19 de junio se presenta en Bahía Blanca “SEX – La Obra”. Se trata de un espectáculo teatral en donde el sexo es el tema central y el humor, un lenguaje reflexivo. En la obra se plantea el interrogante cómo el sexo nos acompaña en nuestras emociones y la vida diaria. Diego Ramos, Gloria Carrá, Julieta Ortega y Nicolás Riera, se suben al escenario y se muestran tal cual son.

Julieta Ortega, integrante del elenco, habló con La Brújula 24 acerca de la pieza teatral que hará pie en el Don Bosco Teatro, con localidades en venta en la boletería de la sala y por EntradaUno.com

"Esta versión de Sex es totalmente nueva. Es una creación de José María Muscari de este año, específicamente para poder salir de gira y ser pocos. Somos cuatro actores y la obra está más anclada en lo actoral; no es show sino que tiene que ver más con el stand-up, con lo discursivo. SOmos cuatro actores que no hacemos personajes sino que somos nosotros atravesados por el discurso del sexo. No queda rincón del universo sexual por visitar y hablamos absolutamente de todo", indicó a "Hora Pico", con la conducción de Franco Bahl. "Es una combinación de relatos reflexivos y humorísticos. La gente no para de reírse", agregó.