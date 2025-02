Por qué sigue Gago en Boca y de qué depende su continuidad

Tras la eliminación de la Libertadores y de todo el run run de las horas que le siguieron, Fernando Gago dirigió la práctica de este miércoles a la tarde. Y no sólo eso: en principio dirigirá el viernes contra Central, en el Templo.

Durante su presencia en el predio de Ezeiza, el técnico tuvo un breve contacto con el Consejo de Riquelme, pero sin reunión ni cara a cara con el presidente. De todos modos, se mantuvo en lo que había dicho en conferencia: que tiene fuerzas para seguir y que está convencido de revertir esta historia. Más allá de que sabe que ahora la situación no está en sus manos.

¿Por qué? Porque Gago se quedó sin crédito. Se quedó sin crédito interno y externo. Sin respaldo de Riquelme y su Consejo, que ya le soltaron la mano pese a darle la chance de seguir. Sin banca de sus propios jugadores. Y definitivamente sin el otro sostén más importante: el de la gente. “Su continuidad es insostenible”, dijo Juan Simón, histórico jugador de Boca, y conocedor del paño.

Por eso, la Bombonera el viernes volverá a ser el pulso que marcará el futuro del entrenador. Así como alguna vez despidió a Falcioni para generar el regreso de Carlos Bianchi a puro grito, esta vez también puede bajarle el martillo a Gago.

"Si no es el viernes, se irá más adelante"

“El equipo no jugó un partido bien desde que está. Y jugadores tiene de sobra, eh”. La crítica interna, feroz, compartida en Boca Predio, muestran el malestar con el trabajo en general del entrenador. Una evaluación que la eliminación vino a transformar en un volcán en erupción. Porque hasta la historia de la balanza, de la exigencia del peso, que desde el Consejo no compartían, y que los jugadores asumían a regañadientes, también ahora se vuelve un contra. En efecto, ninguno de los métodos aplicados por el DT ayudaron al ciclo. Más bien lo fueron limando.

Ese es otro punto que se fue deteriorando en este tiempo: el vínculo de Gago con los jugadores fue perdiendo fuerzas con los cambios del DT, que nunca le dio confianza a una misma formación, que sacó y puso sin cuartel, que no generó credibilidad, tranquilidad ni seguridad, que utilizó ¡29 titulares! en este 2025. Por eso, también desde ahí le será difícil reconstruir. ¿Qué equipo pondrá ahora? ¿A quién respaldará? ¿En quiénes buscará ese salvavidas para renacer de las cenizas?

“Si no es el viernes, se irá más adelante. No hay mañana”. La última frase que sale desde donde se toman las decisiones más trascendentes del club es letal. Y también, parece marcar la sucesión de los hechos. En Boca ahora creen que la salida de Gago va a decantar por sí sola en algún momento, que ya no depende de la voluntad del DT.

Así, los plazos no sólo los darán los resultados (o el resultado), sino el aire que ya es espeso y que el viernes puede tornarse irrespirable...

