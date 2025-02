Adorni explicó por qué se interrumpió el reportaje de Jonatan Viale al Presidente

El presidente Javier Milei concedió una entrevista al periodista Jonatan Viale para abordar el impacto político del caso de la criptomoneda $LIBRA. El reportaje fue grabado ayer por la tarde en Casa Rosada y emitido por la noche en la señal de noticias TN.

Durante la entrevista, el jefe de Estado se defendió de las acusaciones: dijo que no promocionó la inversión, sino que solamente la “difundió” e hizo énfasis en que las personas que compraron la criptomoneda conocían el riesgo que asumían.

En el final del diálogo, Viale indagó al mandatario sobre la estrategia judicial que asumirá el Poder Ejecutivo en la causa que instruye la jueza federal María Servini. En el reportaje que se pudo ver anoche en televisión, Milei contestó que la controversia es un tema “entre privados” y él no se involucrará en los temas jurídicos.

Sin embargo, hubo otra respuesta previa al mismo interrogante que fue editada y omitida de la grabación que difundió Todo Noticias al aire y que se filtró en redes sociales, aparentemente por un error de edición en el sitio web de la señal que publicó en una primera instancia una versión cruda del registro.

En ese video, que fue difundido por el periodista Ari Lijalad y acompaña esta nota, Milei dice que delegará la cuestión jurídica en su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Es el ministro de Justicia, es el que entiende”, asegura el jefe de Estado. “Pero es un tema en el que participaste vos como ciudadano”, interpela Viale en varias oportunidades hasta que el reportaje es interrumpido.

Por la reacción de Viale, una persona que no aparece en la filmación pide repetir la pregunta para una nueva grabación. Segundos después se ve al asesor presidencial Santiago Caputo ingresar en escena y hablarle en el oído a Milei. Viale asegura: “Yo entiendo, me doy cuenta, va a traer un kilombo judicial”. Luego, retoma el reportaje y repite la pregunta.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó qué fue lo que sucedió. “Yo estuve ayer en la nota y en un momento empiezan a hablar de la estrategia judicial, quién iba a acompañar en la estrategia judicial, y el Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona”, introdujo el funcionario en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “El Presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”.

“Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”, describió Adorni.

Fuente: Infobae