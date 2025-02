La comuna de Ubfal: el rating de la entrevista a Milei y el impacto del polémico corte

En su clásica columna para La Brújula 24, Laura Ubfal habló sobre la polémica entrevista que le otorgó el presidente Javier Milei al periodista de TN, Jonatan Viale. “Día raro con el rating el de ayer. Los noticieros se llevaron mucho. El cable se llevó muchísimo número. La nota de TN estuvo con picos de 6 puntos. Y luego impactó mucho la polémica posterior”, explicó la periodista. “Se comió todo. Gran hermano hizo 13,5 puntos de rating. Con esa polémica no se puede pedir mucho más”.

“Cuando la nota se sube a YouTube, se ven dos segmentos preocupantes para Viale. En uno de ellos se modifica una pregunta, cosa que ningún periodista independiente dejaría que pase. Tuvo repercusión nacional e internacional, y mucho impacto en los medios. Igual, una ya está curada de espanto. No sé si quedará en una anécdota, o si irá más allá. Hay medios responsables en todo esto, y sobran las suspicacias. Ahora dependerá todo de la Justicia y de los medios responsables, para saber qué ocurrirá con Jonatan”.

El mal momento familiar de una “hermanita”

Hoy hay “descanso” de Gran Hermano por el partido de Boca ante Alianza Lima por el repechaje de la Copa Libertadores, que se emite en Telefe, por lo que la gala especial será mañana, e irá por el voto positivo. “El domingo veremos qué dos salen de la casa”, comentó Ubfal.

Cabe destacar que en las últimas horas falleció la abuela de Martina, una de las participantes del reality, y su familia decidió que no se entere de la situación hasta que no salga de la casa. “Los integrantes de Gran Hermano firman si quieren que les avisen sobre situaciones familiares. Martina debe haber firmado que no. Falleció la abuela, pero como en su familia la verán bien en el juego, definieron no decirle. El canal y la producción no tienen nada que ver”, informó Laura, al tiempo que recordó que “su abuela estuvo un par de veces en la tribuna”

Guerra Pampita – Moritán

Se inicia una guerra entre Pampita y su ex, Roberto García Moritán. “A ella no le gustó que él dijera que estaban separados de antes, cuando finalmente se conoció la noticia del distanciamiento, por ello Pampita sube un chat para probar eso, que seguían juntos hasta último momento”, contó la periodista. “Luego se da un pacto de silencio. Moritán estuvo cerca de su hija durante todo el verano. Vuelven de las vacaciones, y él aparece en los medios para relanzar su carrera política. En el programa de Mariana Fabiani le preguntan sobre esos chats, y dice que no le gustó nada que Pampita los publicara. Luego de esa entrevista, volvió a hablar Pampita, y dijo que ella se acuerda de todo, que no la hagan enojar. Prácticamente lo amenaza. Debe haber un pacto de silencio por la hija, porque no se sabe aún por qué se separaron, pero seguro esto no termina acá”.