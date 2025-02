Quién es Joao Fonseca, la promesa del tenis que ganó el Argentina Open

João Fonseca se quedó con el Argentina Open tras vencer con autoridad 7-6 y 6-4 al local, Francisco Cerúndolo. Con esta victoria, quizá la más importante de su corta carrera, el joven brasileño de apenas 18 años y cinco meses se convirtió en el campeón más joven del certamen ratificó lo que muchos expertos piensan: está destinado a dejar una huella en el mundo del tenis.

Fonseca nació en Río de Janeiro el 21 de agosto del 2006. Desde muy chico es amante de los deportes; durante su vida practicó surf, vóley, fútbol y escalada, pero se declinó por el tenis a los 12, cuando conoció a Guilherme Teixeira, quien sería su entrenador, guía y, en palabras del adolescente carioca su "segundo padre".

Comenzó a destacarse rápidamente en el mundo de la raqueta y en 2023 obtuvo su logro máximo como juvenil: ganó el US Open júnior, tras vencer en tres sets al local Learner Tien. Ese fue un año bisagra para él ya que, mientras se encontraba jugando en la Universidad de Virginia, recibió un consejo de un tal Jannik Sinner, quien posteriormente se convertiría en número uno del mundo: "Me dijo sonriendo que yo era demasiado bueno para jugar a nivel universitario y me aconsejó que pasara directamente al profesionalismo. Es realmente un tipo maravilloso, al final podemos decir que escuché sus consejos".

Su presentación como profesional fue en el ATP 500 de su ciudad natal. Recibió la wild card para participar del certamen en el 2024. Registró su primer triunfo en el máximo nivel ante el francés Artur Fils. Luego superó al chileno Cristian Garín y cayó en cuartos de final ante el argentino Mariano Navone. Aquel torneo, que le permitió escalar más de 300 puestos en el ranking, fue su presentación al mundo del tenis.

Los meses posteriores fueron de adaptación al profesionalismo para el tenista carioca. Cayó en los cuartos del ATP 250 de Bucarest y se consagró campeón en el Challenger de Lexington. Además, fue convocado por la selección de su país para disputar la Copa Davis. Los últimos meses del 2024 y los primeros del 2025 lo tuvieron coronándose en dos torneos: el Next Gen Finals de Yeda, Arabia Saudita, y el Challenger de Canberra. Además, se metió en el cuadro principal de un Grand Slam (Australia) por primera vez en su carrera, donde sorprendió al ruso Andrey Rublev en primera ronda y cayó frente al italiano Lorenzo Sonego en la segunda.

Luego arribó a Buenos Aires, donde recibió una de las excepciones especiales que se le otorga a aquellos Sub-20 destacados. Venció a tres locales en fila: Tomás Etcheverri, Federico Coria y Mariano Navone. En semis superó al sueco Laslo Djere y en la final volvió a hacerse fuerte ante Cerúndolo, otro de los anfitriones del certamen. Este título le permitió escalar virtualmente hasta el puesto 68 del ranking ATP.

A sus 18 años, Fonseca está destinado a ser uno de los grandes nombres del tenis. Solo el tiempo dirá si logra cumplir con todas las expectativas que él mismo generó. "Es importante tener coraje", sentenció tras clasificarse a la semifinales del Argentina Open. Ese es uno de los tantos rasgos de su fuerte personalidad, una que, si utiliza a su favor, le permitirán convertirse en uno de los referentes deportivos de la región en la próxima década.

Fuente: TyC Sports