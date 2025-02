La oposición pide una investigación a Milei en el Congreso por el escándalo cripto

Los diputados de la Coalición Cívica pedirán al Congreso crear una comisión investigadora para determinar si el presidente Javier Milei llevó adelante una conducta que amerite una sanción al promocionar un token que en pocas horas provocó pérdidas en el mundo cripto.

“Hay que tener presente que el Presidente habría incurrido en una posible violación a la ley de Ética Pública, es aplicable también el artículo 265 del Código Penal y artículo 19 de Ley de Entidades Financieras”, argumentó el diputado Maximiliano Ferraro, para justificar la creación de una comisión investigadora.

Ferraro consideró también que debe analizarse el alcance de la estafa y el “posible lavado de activos” a través de la maniobra.

Milei fijó el viernes un tuit donde escribió la sigla $LIBRA, un token que de inmediato registró una suba exponencial en su cotización, pero después se desplomó. Se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

El 80% del circulante estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo, lo que significa que su valor puede caer a cero con la misma velocidad al estar centralizado.

Este sábado, los diputados de la oposición cruzaron comunicaciones para aunar posturas en torno a una posible presentación. La semana próxima es la última del periodo de sesiones extraordinarias. El primero de marzo se inaugura el período ordinario y los legisladores esperan a Milei para el discurso de apertura.

La postura de la Coalición Cívica coincidió con el planteo de otros legisladores. “Ante la posible comisión de delitos relacionados con la promoción de una criptomoneda por parte del Presidente desde el bloque Democracia Para Siempre insistiremos con una Comisión Investigadora en el Congreso Nacional -escribió el diputado Pablo Juliano-. Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia. Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brinde explicaciones ante el Congreso.

“Ser Presidente no es jugar a ser tuitero; gobernar no es un chiste y el país no es una timba”, agregó la senadora Guadalupe Tagliaferri, de PRO.

Fuente: La Nación