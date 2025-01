Boca Juniors y River Plate buscan el Campeonato de Argentina, ¿cuáles son sus posibilidades en el 2025?

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina se ha consolidado como una de las competiciones más competitivas y seguidas del continente. En este contexto, dos equipos históricos, River Plate y Boca Juniors, se perfilan nuevamente para pelear por el campeonato en el 2025, algo que es casi una obligación para ellos debido a sus respectivas historias y proyectos.

Todavía con detalles por considerar, se espera que el primer torneo 2024 de la liga de Argentina arranque el 23 o 24 de enero del 2025. De esta forma, los dos históricos clubes tendrán la posibilidad de reforzarse y trabajar fuerte para convertirse en los grandes favoritos a ganar en la LPF 2025 ante los ojos de aficionados, especialistas e incluso las casas de apuestas deportivas.

De hecho, en este último rubro destacan los dos gigantes del país, pues River Plate lidera las preferencias de las plataformas con cuotas de alrededor de 4.00, mientras que le sigue Boca Juniors con cuotas cercanas al 5.00; su inmediato perseguidor es Racing de Avellaneda con cuotas de aproximadamente 7.00.

El proyecto de Marcelo Gallardo, la principal fortaleza de River Plate

River Plate es uno de los equipos más competitivos de los últimos años en Argentina, tanto así que son el último campeón de Copa Conmebol Libertadores que no es originario de Brasil. Su campeonato fue en 2018 y un año más tarde llegaron nuevamente a la final, aunque cayeron a manos del Flamengo.

El primer pilar por el que hay que considerar a River Plate como un candidato al campeonato es justamente la presencia de Marcelo Gallardo. El “Muñeco” es considerado uno de los mejores técnicos de la historia del club y del fútbol argentino. Su capacidad para renovar equipos, mantener un nivel de competencia altísimo, y su conocimiento del fútbol argentino e internacional lo colocan como un factor clave para el futuro inmediato de la institución, sobre todo después del paso de Martín Demichelis al frente del ‘Millonario’. Bajo su primera etapa, River Plate logró una transformación que le permitió no solo mantenerse competitivo, sino también ganar títulos importantes, como la Copa Libertadores 2015 y 2018.

Por otra parte, el plantel de River Plate para el 2025 tiene una gran calidad individual y una profundidad que le permite afrontar diversas competencias. A mediados del año pasado se reforzaron con Germán Pezzella y ahora se espera que lleguen nombres interesantes para reforzar la escuadra del “Muñeco”. Finalmente está la casa de los Millonarios como un último pilar importante, pues la fortaleza de esta escuadra suele estar en el Monumental, un lugar donde tiene un respaldo fundamental para obtener títulos.

Una de las razones por las que son el máximo candidato de las casas de apuestas en Argentina con cuotas de 4.00, es la gran calidad que tienen en los refuerzos que llegaron en este mercado invernal. De entrada, el regreso de Enzo Pérez, un jugador de gran trayectoria y que a los 38 años aportará mucha entrega y pasión. Su principal virtud es que a pesar de la experiencia quiere llegar para aportarle al Millonario. “Vengo a competir para ganarme mi lugar. Si me toca arrancar bien y si me toca arrancar de atrás se la voy a hacer difícil a los titulares. Me gusta la exigencia y lo que más me gusta es competir", declaró recientemente para ESPN.

Por otra parte, se hicieron de los servicios del chileno Gonzalo Tapia, quien tiene 22 años y llega procedente de la Universidad Católica. Con la escuadra de los Cruzados participó en 117 partidos y anotó 22 goles, además de colaborar con 10 asistencias. Junto a él arribó el paraguayo Matías Rojas, un volante ofensivo que quedó en libertad en el Inter Miami y que ya tuvo un paso por el futbol argentino, donde militó en Racing de Avellaneda. Con 29 años buscará aportarle frescura a la ofensiva del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Otro movimiento interesante se dio en la media cancha con el italoargentino Guliano Galoppo, quien llega a River Plate cedido desde el Sao Paulo de Brasil. Finalmente, la defensiva será reforzada con un jugador que viene desde el Calcio italiano. La Fiorentina vendió a Lucas Martínez Quarta, quien apuntará a ser el nuevo líder de la defensiva millonaria.

Boca Juniors y una renovación de la mano de Fernando Gago

Boca Juniors, el eterno rival de River Plate, también es un candidato natural al campeonato de la Liga Argentina en 2025. El club Xeneize, a pesar de algunos altibajos en los últimos años, sigue siendo una de las instituciones más poderosas de Argentina y Sudamérica. En los últimos años, Boca ha atravesado procesos de renovación tanto en su plantel como en su dirección técnica, el último se dio este año, cuando Fernando Gago llegó procedente de las Chivas de la Liga MX al timón de los bosteros.

Boca Juniors ha apostado por un nuevo proyecto en la dirección técnica con Fernando Gago, un entrenador que tuvo números positivos en México, pero que dejó al Guadalajara a media temporada para llegar al equipo de sus amores. La llegada de Fernando Gago a Boca se perfila como una oportunidad para darle una nueva identidad al equipo, especialmente con una exploración previa y específica, pues al llegar a media temporada le costó trabajo adaptarse.

La calidad de la plantilla de Boca Juniors destaca, especialmente al tener un nombre de gran trayectoria internacional como lo es Edinson Cavani, Sergio Romero o Marcos Rojo. Incluso se escuchó la posibilidad de que Gonzalo Piovi, jugador actualmente en Cruz Azul, pudiera llegar al Xeneize.

Desafortunadamente para el Xeneize, por el momento todo son rumores, incluso se habla de un refuerzo estelar para su portería. Se trata del exseleccionado nacional Agustín Marchesín, quien vivió un paso por el futbol de Europa con el Porto y el Celta de Vigo. En caso de concretarse el fichaje, sería procedente del Gremio de Brasil, aunque su mejor momento lo vivió en la Liga MX con Santos Laguna y América.

Quizá el arma más poderosa de Boca Juniors es la Bombonera, una cancha en la que los rivales pueden sentirse intimidados por la pasión que desbordan sus hinchas. Sin duda alguna, el equipo se siente arropado en su casa, y querrá convertirla en una fortaleza durante la temporada 2025. A pesar de que todavía no tienen refuerzos para el siguiente campeonato, están bien considerados por las plataformas de apuestas con cuotas cercanas al 5.00.

¿Quién es el actual campeón de Argentina?

El actual campeón de la liga de argentina es Vélez Sarsfield, equipo que levantó el título de la segunda fase al alcanzar 51 puntos, tres por encima de Talleres. Cabe destacar que en la pelea por el campeonato de goleo, fue el ariete de Belgrano, Franco Jara, quien se quedó el oro.

La temporada pasada, River Plate se quedó con el quinto lugar de la tabla general con 43 puntos, ocho por debajo de los monarcas. Por su parte, la escuadra bostera sumó 42 unidades y se quedó con el sexto puesto. Por encima de ellos quedó huracán (46), Racing (46) y Talleres (48).

A pesar de ser el actual monarca del futbol argentino, Velez Sarsfield se encuentra hasta la séptima posición en cuanto a la preferencia de los portales de apuestas. El Fortín tiene cuotas alrededor de 16.00 y se encuentra por debajo de otras instituciones como Racing (7.00), Estudiantes de La Plata (11.00), Talleres de Córdoba (13.00) e Independiente (15.00).