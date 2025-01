Marina Calabró en A24 y el debut de Furia en “Sex”

La periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna de espectáculos en La Brújula 24. Como siempre, todo lo que tenés que saber lo encontrás en el aire del programa "Hora Pico".

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com. Aquí, te acercamos un resumen con los títulos salientes abordados hoy por la profesional:

Marina Calabró conductora de América

Marina Calabró comienza el año con una agenda cargada de proyectos que consolidan su lugar en la televisión y la radio. Tras finalizar su etapa en LN+, la periodista se prepara para desembarcar en A24 durante febrero, donde conducirá un programa de mediodía junto a Facundo Pastor. Simultáneamente, debutará en las mañanas de América junto a Sergio Lapegüe, en lo que promete ser un gran desafío profesional.

Antes de estos importantes estrenos, Calabró asume desde este viernes la conducción temporal de “DDM” en América, reemplazando a Mariana Fabbiani mientras está de vacaciones. Su regreso al programa coincide con su reciente viaje a Europa junto a Rolando Barbano, donde ambos celebraron el fin de año en París. La periodista mantiene su estilo multifacético, reintegrándose también al panel de analistas de “Gran Hermano” desde el próximo lunes.

Por si fuera poco, Marina confirmó la continuidad de su programa en El Observador. La emisión diaria mantendrá su horario de 18 a 20, tal como en la temporada pasada. Este proyecto consolida su presencia en el ámbito radial, complementando su intensa actividad en televisión.

Otro detalle interesante es que Calabró compartirá la señal de A24 con su pareja, Rolando Barbano, quien conducirá un ciclo dedicado a casos policiales en la franja horaria de 15 a 17. Esta nueva colaboración profesional entre ambos promete captar la atención de la audiencia con contenidos de interés general.

El debut de Furia y por qué hará solo 7 funciones en “Sex”

Furia debutó este jueves en el espectáculo “Sex”, de José María Muscari, con localidades completamente agotadas. Su participación, programada inicialmente para siete funciones, ha generado gran expectativa entre el público, destacándose como un complemento especial en este exitoso show. Según Muscari, Furia “baila, canta un tema propio y protagoniza un cuadro en el cuarto oscuro, algo muy jugado que lo hace súper”.

El director no escatimó elogios para Furia, resaltando su profesionalismo durante los ensayos. “No miraba el reality, pero dicen que tenía una personalidad explosiva. Sin embargo, en los ensayos me sorprendió: ubicadísima, responsable y respetuosa. Realmente estoy muy agradecido con ella”, comentó Muscari, subrayando la versatilidad de la ex participante de "Gran Hermano".

Además de su conexión con el público, Furia ha logrado integrarse perfectamente al elenco. Muscari destacó la buena química entre ella, Licha –otra integrante que debutará próximamente– y el resto del equipo. “Hay muy buena onda entre todos y eso se refleja en el escenario. Las localidades están agotadas para este jueves y quedan muy pocas para el fin de semana”, señaló entusiasmado.

El show de Muscari, conocido por su propuesta transgresora y emocional, incluirá a Furia en diferentes momentos: un número musical propio, un desfile especial y su participación en el icónico cuarto oscuro, una de las escenas más jugadas del espectáculo. “Es un extra del show, pero lamentablemente no hay lugar para alguien más por ahora. Me encantaría que siga, pero Sex es una cooperativa y solo podemos sumar a alguien cuando otro se va”, explicó el director.

🚨FURIA Y LICHA SE PREPARAN PARA DEBUTAR EN SEX



*jueves 9/1 furia y sabado 11/1 licha* pic.twitter.com/HLtK31y0zA — BABY (@babyzalavsky) January 9, 2025

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés ingresar a www.laubfal.com.