Segundo día de internación: cuál es el estado del joven trabajador electrocutado

Ignacio Bueno, el joven que el martes se electrocutó mientras se encontraba trabajando en una línea aérea, permanece internado en grave estado en el área de terapia intensiva del Hospital Municipal. Cabe recordar que, además del shock eléctrico, Bueno, de 25 años, cayó desvanecido al suelo desde unos cinco metros.

Voceros del centro de salud le confirmaron este jueves a la redacción de La Brújula 24 que el paciente "sigue igual, en terapia, con respirador". "Si bien su estado sigue siendo grave, han logrado estabilizarlo más", agregó la fuente.

El hecho, como informó este medio, ocurrió en calle El Ceibo al 1400. Bueno, empleado de Nodo Zero, contratista de BVC, fue auxiliado inicialmente por un particular que le realizó Reanimación Cardio Pulmonar. Esa atención continuó durante el traslado en "código rojo" en la ambulancia del SAME hasta el arribo al Municipal.

Luego de una asistencia inicial en la guardia, el joven pasó a Terapia Intensiva.

La justicia, con la colaboración de la policía, inició una investigación para investigar lo ocurrido.