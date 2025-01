Emiliano Pinsón contó que podría recibir en España un tratamiento experimental contra el Parkinson

Emiliano Pinsón recibió una esperanzadora noticia en su lucha contra el Parkinson: viajará a España para someterse a una evaluación en un “protocolo experimental” que involucra una vacuna en desarrollo. Este tratamiento podría significar un avance crucial para su condición médica.

El periodista compartió la novedad a través de sus redes sociales, donde recibió una ola de apoyo de sus seguidores, quienes destacan su fortaleza y determinación para superar los desafíos diarios. “La buena noticia del día es que me aprobaron para realizar una prueba en una clínica que está llevando adelante un protocolo experimental”, anunció, visiblemente emocionado.

Sobre el tratamiento, explicó que se trata de una vacuna enfocada en su patología específica: “Tiene que ver con un tratamiento contra el Parkinson, específicamente con la atrofia multisistémica, que no es común porque afecta el cerebelo y no el cerebro como en otros casos”. Además, destacó los resultados prometedores de este ensayo: “Hace un tiempo, un laboratorio comenzó con esta vacuna y la fase 1 mostró un 80% de efectividad. Ahora están en la fase 2, que sigue siendo experimental, y una clínica de la Universidad de Pamplona está participando. Me contacté con ellos, envié mucho material, y ya que voy a estar en Europa, aprovecharé para que me evalúen”.

Pinsón aclaró que aún no es seguro que sea incluido en el protocolo. “No es que voy a recibir la vacuna ahora. Estoy organizando la visita para que me revisen y determinar si califico para participar en el estudio”, señaló. Aunque el proceso apenas comienza, el periodista mantiene la esperanza de ser seleccionado y acceder al tratamiento cuando esté disponible en el futuro.

El comunicador también recordó un mensaje que compartió meses atrás, donde pidió que no se le tuviera lástima por su enfermedad, enfatizando su lucha constante para llevar una vida plena. “Lo importante es que quieren revisarme y me consideran candidato. Si todo sale bien, más adelante, cuando el tratamiento sea accesible, seguramente tendré que regresar a España”, concluyó con optimismo.

Con información de TN