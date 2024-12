Williams publicó un emotivo video para Colapinto por su primer año en la Fórmula 1

Este domingo, cuando vea la bandera a cuadros del Gran Premio de Abu Dhabi, Franco Colapinto terminará su aventura de 9 carreras con Williams en la Fórmula 1. Unos días antes, a modo de despedida, la escudería británica lanzó un video emotivo que repasa la carrera del argentino y su gran 2024, además de entregar detalles desconocidos de lo ocurrido este año, como el increíble momento en que Aníbal y Andrea, sus padres, se enteraron en Internet que su hijo iba a ser el reemplazante de Logan Sargeant.

"No llamé a nadie, volví al simulador", develó el oriundo de Pilar sobre lo que hizo después de que James Vowles le confirmara que sería promovido de la Fórmula 2 a la Fórmula 1. "Sus padres lo encontraron en Internet", agregó el jefe del equipo Williams. "Después los llamé, pero ya era tarde", sumó Franco con una sonrisa pícara.

