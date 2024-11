Riquelme valoró "llegar a semifinales" y que Boca tuvo "vergüenza" ante Vélez

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, rompió el silencio tras la durísima eliminación contra Vélez en la Copa Argentina con una infartante derrota por 4-3 en Córdoba: valoró "llegar a semifinales", consideró que la "suerte" jugó para el Fortín y destacó que el equipo tuvo "vergüenza" propia para luego buscar revertir el resultado momentáneamente.

El mandatario del Xeneize mantuvo una reunión de diez minutos con los jugadores tras la caída. "Siempre paso por el vestuario. Por Copa Argentina, me divierte acompañar al equipo. Es mi obligación estar acá", se limitó a decir sobre el cónclave. "Fue un partido de fútbol. Teníamos ilusión de llegar a la final. Ahora tenemos que continuar con lo que queda", agregó.

Luego, aseguró que "fue un partido divertido" y remarcó que "hubo muchos errores de los dos equipos" y "la suerte jugó del lado" del Fortín. "Tuvimos un partido con situaciones complicadas. Ir 2-0, un gol en contra, una expulsión... Se estaba poniendo todo difícil. El equipo compitió. Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas. No es fácil ir 2-0 con un jugador menos, pasar a ganar. Al final, con dos centros nos terminan dando vuelta el partido", explicó.

"Teníamos ilusión de llegar a la final y no pudimos. Ahora tenemos que pensar en los partidos que nos quedan, tratar de hacerlo bien, pedirle a la gente que nos acompañe. Sabemos que en el año tuvimos cosas buenas y otras no tanto. No vivo de la manera que quieren instalarle a la gente. Hemos sido semifinalistas de la Copa Argentina, que no es fácil. Hemos sido semifinalistas del torneo pasado, cuando nos tocó jugar contra Estudiantes, que el equipo compitió bien", expresó Román.

Qué dijo Riquelme de la expulsión de Advíncula

Juan Román Riquelme expresó su apoyo a Luis Advíncula, quien fue expulsado por doble amarilla en el inicio del segundo tiempo:"Es fútbol. Nadie se hace expulsar porque quiere. Advíncula nos dio muchas alegrías. Hoy le tocó ser expulsado por doble amarilla. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan".

"El fútbol es deporte. Quiero ganar, tengo la ilusión siempre de que vamos a llegar a la final, confío en los muchachos. El fútbol argentino es muy competitivo. No es fácil estar en semifinal o llegar a la final. Sabemos muy bien que en el torneo largo no lo hemos hecho bien. Tenemos que ser conscientes de eso. Nos quedan tres partidos, tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera, ganar, terminar lo más alto posible", agregó con autocrítica.

Riquelme y la vara de la exigencia en Boca

Juan Román Riquelme aseguró que Boca necesita "cada partido competir al máximo" y también lanzó un palo al periodismo por la exigencia con el Xeneize. "Yo no escucho que hablen de todos los equipos que tienen la obligación de ir a la Libertadores. Nosotros soñamos con jugarla todos los años y es nuestra obligación, pero vos no escuchás lo mismo de todos los equipos", dijo.

"Vos sabés muy bien cómo se manejan las cosas, cómo comunican. Soy el primero que tengo autocrítica, soy el primero que se hace cargo de que en el torneo largo Boca no lo ha hecho bien. Verdaderamente no lo hemos bien", añadió.

"Pero en el semestre pasado hemos sido semifinalista, ahora semifinalista de nuevo... Pero si Boca llega a semifinalista, el título no es bueno. Como el año pasado, que llegamos a la final de la Copa Libertadores y fue un fracaso porque perdimos la final. Con eso tenés todo. Tenemos mucho que mejorar, tenemos que estar todos juntos. Esperemos que podamos ganar", sentenció Román.

Fuente: TyC Sports