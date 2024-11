De la lesión al gol decisivo: Sabatini, el héroe de Libertad

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

El héroe de Libertad fue, una vez más, Mauro Sabatini. Pero esta vez fue especial, fue distinto, y a los de Villa Rosas les queda un paso más para el ascenso.

El Clausura terminó muy mal, tras la derrota como local ante Comercial y la pérdida del primer puesto. Sin embargo, el equipo se repuso: eliminó al equipo portuario en semifinales, le ganó por penales a Rosario en Punta Alta para forzar una final extra, y el sábado, en el Roberto Carminatti, logró igualar la serie con un triunfo por 1 a 0.

Durante los 90 minutos, el equipo milrayitas fue superior a su rival, pero parecía que nuevamente se irían a los penales. Sin embargo, apareció el goleador, quien nadie tenía en los planes porque no jugaba desde hace casi dos meses.

Un centro desde la derecha de Pablo Pérez fue controlado por Mauro Sabatini con el pecho adentro del área, quien definió con precisión. Aunque hubo un desvío en el defensor Felipe Brun, el gol fue del "Topo", desatando la locura de los hinchas de Villa Rosas en el Carminatti.

"En estos últimos tres años he tenido algunas lesiones, pero siempre el fútbol me dio revancha, y el sábado la tuve", declaró Mauro Sabatini en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Sabatini compartió un detalle antes de salir rumbo a la final, que emocionó a todos: "Antes de irme al partido, le pregunté a mi novia si me pasaba algo malo, si ella me iba a bancar. Ella siempre me apoya, y en estos tres años tan difíciles me dijo que sí, que iba a estar. Todos sabíamos que me podía resentir de la lesión o incluso que otro tendón se podría cortar… porque ahora, en vez de tres, tengo dos", relató.

Volviendo a lo futbolístico, explicó: "El partido contra Rosario fue duro, como todos los que hemos jugado contra ellos. Nos conocemos muy bien, sabemos cómo juegan ellos y ellos saben cómo jugamos nosotros".

El próximo enfrentamiento será el decisivo: quien gane se consagrará campeón y ascenderá al Torneo Oficial. "Imagino otro partido similar a los que hemos jugado durante el año. Tenemos que hacer un partido perfecto en todas las líneas y, si tenemos una mínima chance, aprovecharla al cien por ciento, porque no sabemos cuándo se nos presentará otra oportunidad", analizó el "Topo".

Finalmente, el goleador le dejó un mensaje a la gente de Libertad: "Les agradezco por apoyarme desde el primer día que llegué. Gracias, en nombre del plantel, por su constante respaldo. Disfruten de este triunfo importante, porque también es de ellos. Desde hoy, empezaremos a preparar el partido del sábado para lograr el objetivo que nos propusimos al inicio del año. La Nº12 se lo merece, y nosotros también".